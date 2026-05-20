Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут заработать больше

Кыргызский мед не раз получал высокую оценку на международной арене. Сегодня отечественный продукт экспортируют примерно в 30 стран мира, в том числе в Японию, Корею, Китай, США и другие государства. Медовая отрасль имеет значительный потенциал развития, но вместе с тем есть и проблемы.

Что останавливает производителя

По

данным

Национального статистического комитета, на конец 2025-го в республике насчитывалось почти 156 тысяч пчелосемей. Объем производства меда составляет около 3 тысяч тонн в год, хотя, по мнению чиновников, страна может вырабатывать до 10 тысяч тонн.

Помимо меда, пчелы вырабатывают маточное молочко, пергу, воск, прополис и яд, используемый в медицине и апитерапии. Пчеловодство — важный источник дохода многих сельчан.

Житель Жайылского района Чуйской области Роман Иванов занимается пчеловодством с 2011 года.

«Отец как-то поехал с пчеловодами на «разведку» — смотрели степень цветения в предгорьях, ему так понравилось на природе, что привез домой пять пчел. С этого и начался мой путь. Правда, тогда я был студентом юридического факультета и особо не вникал в новое дело, — вспоминает пчеловод. — Только через пять лет я что-то начал понимать в пчеловодстве и лишь спустя 10 лет могу сказать, что начал получать адекватные объемы. Знания в этом вопросе очень важны».

Отрасль, по его словам, экологически приоритетная и не требующая многих вложений. Хотя определенные нюансы, разумеется, есть, как и в любом другом секторе.











Прежде всего урожайность зависит от погодных условий. В дождливые дни пчелы находятся в ульях, становятся более агрессивными. Также на производство меда влияют порода пчел и работа самого пасечника.

«Сейчас у меня 50 семей. Племенной материал официально приобретаем в Германии, у каждой матки есть паспорт, подтверждающий происхождение, от них искусственно разводим местных пчел. Иногда к нам завозят медоносов из Ошской области или жаркого Узбекистана», — отметил Роман Иванов.

В год он производит 2 тонны меда, хотя может в пять раз больше. Проблема — в сбыте.

«Оптовых продаж нет, в розницу реализовать продукцию не просто. Ждем то цену хорошую, то спрос. Я могу производить и 10 тонн меда в год, но куда потом его продавать?» — задался фермер вопросом.

Себестоимость меда, по его данным, сугубо индивидуальная — в зависимости от размера пасеки, объемов сбора меда, погоды и количества переездов за сезон.

«Доходы от увеличения производства позволили бы нам обновлять пасеки, производить и продавать пчел, приобретать оборудование. Все это в итоге позволит развивать сектор в целом по стране», — заметил Роман.

Кто диктует цены

Председатель палаты Султанбек Аббасов признает: сбыт — одна из ключевых проблем в пчеловодстве не только в КР, но и в других странах.

По данным Палаты пчеловодов Кыргызстана, основная часть производимой продукции — 80-85 процентов — остается на внутреннем рынке и лишь 15-20 процентов экспортируется в страны СНГ и другие государства.

«Мед не является продуктом первой необходимости и стоит довольно дорого — 500-700 сомов за килограмм. Многодетные, социально уязвимые семьи предпочитают получать углеводы в виде сахара — им выгоднее купить 10 килограммов сахара на более длительный срок, нежели килограмм меда. Отсюда и низкий спрос на внутреннем рынке», — пояснил он.





«Например, Украина с советских времен является одним из важнейших производителей меда. Если Кыргызстан в среднем производит 3-3,5 тысячи тонн меда в год, то Украина — 65 тысяч тонн. Они поставляют продукт в Евросоюз по 2 евро за килограмм, или примерно по 200 сомов. Таковы оптовые цены. Молдова поставляет в Европу 6 тысяч тонн меда также по 2 евро. При этом себестоимость продукта — от 1,5 до 1,7 евро. То есть они получают буквально по 30 центов с килограмма. В зависимости от страны цена на мед колеблется от $4 до $8, а значит, мы не можем экспортировать дороже», — рассказал он.

По словам председателя палаты, экспортер несет затраты на переработку, транспорт, анализы, налоги и так далее. Плюс нужно получить прибыль, и нельзя исключать возврат части продукта из-за «не совсем стандартных качеств». Поэтому оптовые цены у агрегаторов в КР составляют около 300 сомов за килограмм меда.

Несмотря на это, Кыргызстан постепенно увеличивает экспорт меда. По последним данным, в 2025-м за рубеж поставили около 540 тонн продукции — это больше, чем годом ранее (примерно 439 тонн).

Основные покупатели — Китай, страны Ближнего Востока и Центральной Азии.

Получил кыргызский мед доступ и к рынку Европейского союза.

Султанбек Аббасов подчеркнул, что выйти на международный рынок не так просто, как кажется.

«У каждой страны свои требования, которые должны жестко соблюдаться. Например, в Кыргызстане до 40 показателей изучают в лаборатории — по антибиотикам, тяжелым металлам, пестицидам, физико-химическим показателям, органолептике и так далее. В Китае таких показателей 70!» — говорит он.

По словам председателя Палаты пчеловодов, прежде чем выйти на международный рынок, нужно попасть во внутренний реестр предприятий КР, занимающихся сбором, заготовкой, хранением, фасовкой и реализацией продукции пчеловодства.

«Так, во внутреннем реестре у нас более 140 объектов. Реализовать продукцию в КНР могут 11 компаний, в Узбекистан — 9, в ЕАЭС — 60. Получить разрешение на экспорт меда довольно сложно», — отметил он.

Есть в отрасли и другие проблемы.

Среди них:

недостаточная правовая законодательная база;

ветеринарное обслуживание;

неразвитость лабораторий;

слабая цифровизация отрасли;

обучение и повышение квалификации специалистов и пчеловодов.

Шаги для укрепления отрасли

Финансирование возможно и для субъектов смежных производств, которые каким-либо образом поставляют свои услуги пчеловодству республики.

Палата пчеловодов в 2023 году добилась организации «Кластера пчеловодства Кыргызской Республики» и последующего предоставления субъектам пчеловодства льготного кредитного финансирования (под 6 процентов годовых): от 300 тысяч до 5 миллионов сомов для пчеловодов-производителей; до 150 миллионов — для субъектов агрегации и торгово-логистических центров.

Предоставление кредитов началось с середины лета 2023 года, за это время более 250 пчеловодов страны смогли получить займы на общую сумму 300 миллионов сомов. Заемные кредитные средства, как правило, направляются на увеличение основных и оборотных средств производства.

Для эффективного развития отрасли разработан план перспективных работ, в рамках чего предусмотрены:

разработка отраслевых законодательных актов;

организация платформы развития государственно-частного партнерства;

организация селекционно-племенной работы и введение районированных пород;

решение вопросов ветеринарно-санитарного надзора в пчеловодстве по улучшению качества и пищевой безопасности пчелопродукции;

повышение кадрового потенциала посредством обучения на местном, региональном и международном уровнях.

В настоящее время основной принцип кластерной работы основан на систематизации и объединении субъектов пчеловодства, а также выстраивании цепочки добавленной стоимости производства продуктов пчеловодства. В результате чего ожидается значительное развитие производственных сил и отношений в сфере пчеловодства.

Важная роль крылатых тружениц

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пчелы являются важной составной частью биоразнообразия и от них зависит наше выживание.

От таких опылителей, как пчелы, птицы и летучие мыши, зависят 35 процентов всей производимой в мире продукции растительного происхождения, качество 87 основных продовольственных культур и производство многих лекарств.





«В Кыргызстане нет таких больших площадей, но было бы неплохо, если бы фермеры приглашали пчеловодов, и мы могли бы на этом зарабатывать. Недавно мы ездили опылять люцерну, конечно, нам ничего за это не заплатили, но мы получим хороший мед», — заметил он.

Председатель Палаты пчеловодов Султанбек Аббасов также подчеркнул колоссальную роль пчел в сельском хозяйстве: они опыляют большинство основных культур, обеспечивая значительный прирост урожая.

Пчеловодство, по его словам, важно не столько продуктами пчеловодства, сколько опылением.

«Например, урожайность косточковых (яблони, груши, сливы) и ягодных культур за счет опыления повышается от трех до пяти раз. Причем еще и сам урожай качественно улучшается. Пчелы обеспечивают качественное перекрестное опыление, что приводит к формированию более крупных, тяжелых и сочных плодов, а также улучшает их вкусовые характеристики. В Кыргызстане остро стоит вопрос деградации пастбищ, пчелы могут помочь и в этом вопросе», — отметил Султанбек Аббасов.

...Во всем мире насчитывается более 20 тысяч видов пчел. К сожалению, в последние десятилетия их популяция сокращается из-за потери среды обитания, интенсивных методов ведения сельского хозяйства, изменения климата и чрезмерного использования пестицидов. Негативное влияние на пчел оказывает и загрязнение воздуха.

Для привлечения внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства, ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день пчел.