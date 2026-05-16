Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. В школах КР требуют вернуть рабочие тетради

В Кыргызстане в школах требуют вернуть рабочие тетради по предмету «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов, предварительно стерев все записи, сделанные учениками за время учебы. Об этом пишут пользователи Threads.

«Слов не хватает... Рабочую тетрадь в других странах оставляют детям или как минимум она должна быть лично для ребенка. Уже мазоли на пальцах, стирая все то, что писал ребенок», — пишет одна из родительниц.

По словам другой, если в школах не могут предоставить такие тетради бесплатно, то родители «с удовольствием бы купили сами, чтобы ребенок мог спокойно рисовать/писать».

Как пояснили 24.kg в издательском доме «Окуу китеби», рабочие тетради находятся на балансе школ, при проверке Счетной палаты могут возникнуть вопросы, поэтому их нужно сдать для дальнейшего списания.

«Тетради одноразовые, стирать все, что в них было написано, необязательно. Их потом сдадут в макулатуру. Мы проводили инструктаж с библиотекарями, к сожалению, не до всех очевидно дошла информация, объясним еще раз», — отметили в издательском доме.

По словам руководства, на следующий учебный год в школах будут предоставляться новые тетради.

Однако в «Окуу китеби» не исключили, что тетради могут быть повторно использованы — в случае их нехватки или несвоевременных поставок в отдельных школах.

Минпросвещения
Фото Минпросвещения. УМК «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов
Напомним, учебно-методический комплекс (УМК) «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов общеобразовательных школ с кыргызским и русским языками обучения издан в 2025 году в рамках перехода на 12-летнее образование.

УМК (учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие) подготовлен в издательстве «Окуу китеби» и отпечатан в типографии «Учкун» тиражом 295 тысяч 880 экземпляров.

Финансирование осуществлено за счет республиканского бюджета.
Переход на 12-летку. В школах КР требуют вернуть рабочие тетради
