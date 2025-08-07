17:56
Общество

Ноутбуки для школьных учителей STEM-предметов готовы

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева приняла участие в передаче ноутбуков, собранных в «Технопарке» Кыргызского государственного технического университета, в региональные подразделения ведомства.

В Минпросвещения напомнили, что первую партию компьютерной техники выдали в начале года педагогам в Караколе на трехмесячную апробацию. Все выявленные в ходе испытаний недостатки полностью устранены.

Особенность ноутбуков — наличие лицензированного программного обеспечения. В них также имеются программы и методические материалы, необходимые для повседневной работы учителей.

Всего в регионы доставляется 27 тысяч 31 ноутбук. Их вручат преподавателям STEM-дисциплин (математики, физики, химии, биологии, информатики) во время педагогических совещаний, проходящих в регионах накануне нового учебного года.

Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить к лету 2024-го ноутбуками. Однако позже стало известно, что на первом этапе технику получат только преподаватели STEM-предметов. Сроки обеспечения не раз сдвигались.  До ноября 2025 года планируется изготовить всего 54 тысячи ноутбуков.
