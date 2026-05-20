Экстренное совещание по потопам на Иссык-Куле прошло в Караколе

В полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области состоялось оперативное совещание по ситуации, сложившейся после проливных дождей в городе Караколе и Ак-Суйском районе. Об этом сообщил пресс-центр управления МЧС по Иссык-Кульской области.

В совещании участвовали первый заместитель полномочного представителя президента в области Кутман Абдырахман уулу, начальник управления МЧС по Иссык-Кульской области полковник Мирлан Карабаев, аким Ак-Суйского района Канатбек Калдаралиев и руководители служб гражданской защиты.

Участники обсудили проблемы, возникшие у служб гражданской защиты при ликвидации последствий стихии, вызванной сильными осадками. Соответствующим службам поручили в кратчайшие сроки организовать работу по защите населения и территорий.

Отмечается, что иностранным частным компаниям, занимающимся строительством дорог, поручили оперативно участвовать в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Депутаты одобрили выделение почти 2,5 миллиарда сомов. Кому они достанутся
Депутат заявила о нарушениях при стерилизации инструментов в НЦОМиД
Bloomberg назвал рубль самой укрепившейся валютой к доллару
Экстренное совещание по потопам на Иссык-Куле прошло в Караколе
В Караколе новые дома ГИК затопило из-за протекающей крыши после ливня