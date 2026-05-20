В Бишкеке открылась выставка ремесленного искусства с участием более 20 стран

Фото 24.kg. Художники и скульпторы представили работы из войлока, металла, керамики, стекла и других материалов

Художники и скульпторы представили работы из войлока, металла, керамики, стекла и других материалов в рамках Международной выставки декоративно-прикладного искусства, открывшейся в Дубовом парке Бишкека.

Мероприятие состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Культурное наследие народов содружества: ремесленный предмет как носитель культурного кода». Выставка организована общественным фондом «Арт Араба» при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

В выставке принимают участие мастера и художники из Армении, Казахстана, Грузии, России и других государств. Авторы объединили традиционные ремесла и современные художественные подходы.













Участников конференции и выставки поприветствовал заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Аскаралы Мадаминов. Он отметил, что кабинет министров и Министерство культуры активно поддерживают проведение подобных мероприятий, а также мастер-классов и творческих инициатив.







По словам автора, работа вдохновлена каньонами Армении и природными породами с их многослойной структурой.

«Почему я использовал этот материал? Потому что он очень гибкий и может принимать любую форму. Им удобно импровизировать», — рассказал Эдгар Григорян.

Фото 24.kg. Работа из проволоки скульптора из Армении Эдгара Григоряна

Скульптор отметил, что привез в Бишкек самую небольшую из своих работ, тогда как в Армении у него остались композиции высотой более двух метров.

Внимание посетителей также привлекли работы художницы прикладного искусства Гульмиры Сатаровой, которая много лет занимается различными видами творчества, но главным материалом для себя считает войлок.

Ее работа под названием «Вечность» отражает связь человеческой жизни с вечностью природы. Волны из войлока символизируют жизнь — порой бурную, порой мягкую и спокойную.





Все стежки Гульмира Сатарова выполняет вручную. По ее словам, творческий процесс настолько захватывает ее, что во время работы она может забыть о сне и еде, пока не завершит очередное произведение.