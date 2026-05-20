Общество

В Бишкеке открылась выставка ремесленного искусства с участием более 20 стран

Художники и скульпторы представили работы из войлока, металла, керамики, стекла и других материалов в рамках Международной выставки декоративно-прикладного искусства, открывшейся в Дубовом парке Бишкека.

Мероприятие состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Культурное наследие народов содружества: ремесленный предмет как носитель культурного кода». Выставка организована общественным фондом «Арт Араба» при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

В выставке принимают участие мастера и художники из Армении, Казахстана, Грузии, России и других государств. Авторы объединили традиционные ремесла и современные художественные подходы.

По словам руководителя ОФ «Арт Араба» Дамиры Алышбаевой, выставки декоративно-прикладного искусства подобного международного масштаба в Кыргызстане не проводились уже достаточно давно.

Участников конференции и выставки поприветствовал заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Аскаралы Мадаминов. Он отметил, что кабинет министров и Министерство культуры активно поддерживают проведение подобных мероприятий, а также мастер-классов и творческих инициатив.

Одним из ярких участников выставки стал скульптор из Армении Эдгар Григорян. Он представил необычную работу, созданную из тончайшей металлической проволоки. Художник слой за слоем соединял элементы при помощи сварки, создавая сложную объемную композицию.

По словам автора, работа вдохновлена каньонами Армении и природными породами с их многослойной структурой.

«Почему я использовал этот материал? Потому что он очень гибкий и может принимать любую форму. Им удобно импровизировать», — рассказал Эдгар Григорян.

Фото 24.kg. Работа из проволоки скульптора из Армении Эдгара Григоряна
Скульптор отметил, что привез в Бишкек самую небольшую из своих работ, тогда как в Армении у него остались композиции высотой более двух метров.

Внимание посетителей также привлекли работы художницы прикладного искусства Гульмиры Сатаровой, которая много лет занимается различными видами творчества, но главным материалом для себя считает войлок.

Ее работа под названием «Вечность» отражает связь человеческой жизни с вечностью природы. Волны из войлока символизируют жизнь — порой бурную, порой мягкую и спокойную.

Художница признается, что все начинается с идеи в голове, а затем рождается в руках мастера. Другие ее произведения представляют собой традиционное искусство ала-кийиза, выполненное в современных цветовых и дизайнерских решениях.

Все стежки Гульмира Сатарова выполняет вручную. По ее словам, творческий процесс настолько захватывает ее, что во время работы она может забыть о сне и еде, пока не завершит очередное произведение.
