В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки

В Ала-Букинском районе и в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Об этом 24.kg сообщили в представительстве президента в регионе.
По данным властей, вечером 19 мая селевые воды начали сходить в Балтагуловском айыльном аймаке Ала-Букинского района. В селе Ак-Там через селевые русла прошли потоки воды, однако угрозы жилым домам нет, ситуация остается стабильной.
На 23-м километре автодороги Кербен — Ала-Бука селевые воды проходят под автомобильным мостом. На место выехали аким района, глава айыл окмоту и представители профильных служб.
Временно остановлено движение по мосту на выезде из села Сары-Талаа в сторону джайлоо Ала-Бука-Сай — сооружение размыло водой.
Тем временем в Майлуу-Суу около 22.30 из-за сильного дождя селевые потоки затопили проезжую часть на улице Ленина, что затруднило движение транспорта. На месте работают оперативная группа МЧС и спецтехника мэрии.
В Аксыйском районе на автодороге Таш-Кумыр — Кара-Жыгач — Кербен участок между 45-м и 48-м километрами расчистили, движение открыто по одной полосе. На внутрихозяйственной трассе Кичи-Ак-Жол — Пионерлагерь селевые потоки занесли проезжую часть песком и гравием, однако проезд для транспорта сохранен.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на 19–23 мая. По данным синоптиков, в горных и предгорных районах страны ожидались ливни, селевые потоки и повышение уровня воды в реках. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и избегать отдыха у русел рек и селевых участков.