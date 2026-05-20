Происшествия

В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки

В Ала-Букинском районе и в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Об этом 24.kg сообщили в представительстве президента в регионе. 

По данным властей, вечером 19 мая селевые воды начали сходить в Балтагуловском айыльном аймаке Ала-Букинского района. В селе Ак-Там через селевые русла прошли потоки воды, однако угрозы жилым домам нет, ситуация остается стабильной.

На 23-м километре автодороги Кербен — Ала-Бука селевые воды проходят под автомобильным мостом. На место выехали аким района, глава айыл окмоту и представители профильных служб.

Фото пресс-службы представительства президента в Джалал-Абадской области. Селевые потоки
Кроме того, в селе Кызыл-Ата селевые воды вышли из русла и перелились через мост. В результате подтоплены подвалы двух жилых домов на улице С. Мамажанова. На месте работают 14 сотрудников МЧС и три мотопомпы, проводится откачка воды и очистка территории.

Временно остановлено движение по мосту на выезде из села Сары-Талаа в сторону джайлоо Ала-Бука-Сай — сооружение размыло водой.

Тем временем в Майлуу-Суу около 22.30 из-за сильного дождя селевые потоки затопили проезжую часть на улице Ленина, что затруднило движение транспорта. На месте работают оперативная группа МЧС и спецтехника мэрии.

В представительстве президента отметили, что основные автомобильные дороги района открыты, ситуация под контролем.

В Аксыйском районе на автодороге Таш-Кумыр — Кара-Жыгач — Кербен участок между 45-м и 48-м километрами расчистили, движение открыто по одной полосе. На внутрихозяйственной трассе Кичи-Ак-Жол — Пионерлагерь селевые потоки занесли проезжую часть песком и гравием, однако проезд для транспорта сохранен.

На 3–4-м километре внутрихозяйственной дороги Кичи-Ак-Жол — Жолборсту подмыло одну из опор автомобильного моста, из-за чего там заблокирован один легковой автомобиль, а движение на данном участке временно закрыто. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжатся.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на 19–23 мая. По данным синоптиков, в горных и предгорных районах страны ожидались ливни, селевые потоки и повышение уровня воды в реках. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и избегать отдыха у русел рек и селевых участков. 
