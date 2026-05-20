Происшествия

Размыло мост на дороге Ала-Бука — Кербен: движение грузовиков ограничили

На автодороге Ала-Бука — Кербен временно ограничили движение из-за повреждения моста. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, на 23-м километре дороги вода размыла подъезды к мосту с обеих сторон. В связи с этим на участке ввели временные ограничения для транспорта.

В настоящее время по мосту пропускают только легковые автомобили. Движение грузового транспорта временно ограничено из-за опасной ситуации.

На месте работают специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия министерства и спецтехника. Ведутся работы по укреплению краев моста и устранению последствий.

В ведомстве добавили, что дополнительная информация будет представлена позже.
