С сентября в школах появятся новшества в преподавании предмета «Естествознание»

В новом, 2025/26 учебном году школьников и учителей ожидают важные новшества в преподавании предмета «Естествознание». Об этом сообщило Министерство просвещения со ссылкой на старшего научного сотрудника Кыргызской академии образования Альфию Насырову.

По ее словам, предмет будут преподавать в двух классах — пятом и шестом — в рамках нового государственного образовательного стандарта. Однако в связи с переходом на 12-летнюю систему и так называемым перескоком нынешние пятиклассники осенью 2026-го сразу перейдут в седьмой класс — преподавание предмета адаптируется.

В пятом классе ученики будут изучать сразу две программы: первую половину учебного года — курс за пятый класс, а вторую — за шестой.

Минпросвещения разработало новые учебно-методические комплексы: учебник, рабочую тетрадь для ученика и пособие для учителя, которые помогут организовать обучение по обновленной программе.

Одним из ключевых изменений стало внедрение компетентностного подхода. Программа соответствует международным стандартам, включая компетенции PISA по естественным наукам, и дополняется новым содержанием — цифровой экологической грамотностью.

«Мы живем в мире быстрых изменений и технологических решений. Сегодня обычный смартфон может стать настоящей мини-лабораторией на уроке. С помощью мобильных приложений школьники смогут измерить уровень шума, освещенности, температуры, распознать растения и животных. Это не только делает уроки интереснее, но и формирует у детей так называемые зеленые навыки — умение жить и работать без вреда окружающей среде», — отметила Альфия Насырова.

Особое внимание, по ее словам, уделят использованию искусственного интеллекта — как учителями, так и учениками. Например, одно из заданий по предмету будет связано с определением уровня безопасности школьной среды с помощью ИИ.

Введение обновленного курса естествознания не приведет к сокращению часов у педагогов.

«Напротив, это создает дополнительные возможности для учителей естественнонаучного направления — физиков, химиков, биологов и географов, которым предстоит работать с новыми содержанием и подходами», — подчеркнули в ведомстве.

«Естествознание — это пропедевтика (предварительный круг знаний о чем-нибудь. — Прим. 24.kg) естественнонаучных предметов: физики, химии, астрономии, биологии, географии. И мы видим, что не просто сохраняем предмет, а делаем его сильнее, актуальнее и ближе к современным вызовам», — добавила представитель КАО.