Онлайн-курс по искусственному интеллекту запустят для учителей Кыргызстана

В ближайшее время Министерство просвещения запустит онлайн-курс по искусственному интеллекту (ИИ) на платформе ustat.edu.gov.kg. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, курс будет доступен для всех педагогов Кыргызстана и даст базовое понимание работы ИИ, его возможностей и ограничений. Планируются серия обучающих видео и материалов на YouTube, тренинги в рамках августовских совещаний.

Читайте по теме В Кыргызстане введены штрафы за цифровые правонарушения — до 65 тысяч сомов

Отмечается, что Минпросвещения активно использует ИИ на уровне системы, анализируя большие объемы данных — от демографии и социального статуса учащихся до состояния школьной инфраструктуры.

ИИ помогает выявлять проблемы, прогнозировать потребности и принимать управленческие решения. Например, можно заранее определить, где потребуется строить новые школы, ориентируясь на число новорожденных в том или ином районе, или понять, как оптимизировать загрузку учебных заведений и перераспределение кадров.

По словам заместителя министра по цифровому развитию Лиры Самыкбаевой, ИИ стал частью повседневной жизни и все больше проникает в школы.

Искусственный интеллект должен быть ассистентом для учителя — поможет быстрее и эффективнее готовиться к урокам, в том числе улучшать образовательный контент.

«Сегодня ИИ способен за считаные секунды подобрать учебные материалы, сформулировать вопросы, сгенерировать тесты, изображения, найти нужное видео или придумать интересную активность для урока. Это не только экономит время, но и делает процесс обучения ярче и интереснее», — отмечают в ведомстве.

Однако вместе с большими возможностями приходят и серьезные риски, связанные с ИИ:

утечка персональных данных, особенно в условиях незащищенных цифровых платформ;

недостоверная информация — ИИ может «галлюцинировать», то есть выдавать неправдоподобные или вымышленные факты;

академическая нечестность — вопросы плагиата и использования ИИ при выполнении домашних заданий требует новых подходов;

неравенство в доступе — между теми, кто использует ИИ, и теми, у кого нет к нему доступа. Особенно это чувствительно среди школьников: кто-то сможет учиться быстрее и эффективнее, а кто-то окажется в невыгодной позиции.

«Наша задача — обеспечить равный доступ и четкие правила использования искусственного интеллекта. Учителя должны открыто сообщать, где они использовали ИИ, и обучать этому учеников. Прозрачность, честность и осознанность — вот основа правильного цифрового поведения», — подчеркнула Лира Самыкбаева.

Напомним, за незаконное использование искусственного интеллекта с вредоносными целями в Кыргызстане предусмотрены штрафы до 65 тысяч сомов для юридических лиц.