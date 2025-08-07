Онлайн-курс по искусственному интеллекту запустят для учителей Кыргызстана

В ближайшее время Министерство просвещения запустит онлайн-курс по искусственному интеллекту (ИИ) на платформе ustat.edu.gov.kg. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, курс будет доступен для всех педагогов Кыргызстана и даст базовое понимание работы ИИ, его возможностей и ограничений. Планируются серия обучающих видео и материалов на YouTube, тренинги в рамках августовских совещаний.
Отмечается, что Минпросвещения активно использует ИИ на уровне системы, анализируя большие объемы данных — от демографии и социального статуса учащихся до состояния школьной инфраструктуры.
ИИ помогает выявлять проблемы, прогнозировать потребности и принимать управленческие решения. Например, можно заранее определить, где потребуется строить новые школы, ориентируясь на число новорожденных в том или ином районе, или понять, как оптимизировать загрузку учебных заведений и перераспределение кадров.
По словам заместителя министра по цифровому развитию Лиры Самыкбаевой, ИИ стал частью повседневной жизни и все больше проникает в школы.
«Сегодня ИИ способен за считаные секунды подобрать учебные материалы, сформулировать вопросы, сгенерировать тесты, изображения, найти нужное видео или придумать интересную активность для урока. Это не только экономит время, но и делает процесс обучения ярче и интереснее», — отмечают в ведомстве.
Однако вместе с большими возможностями приходят и серьезные риски, связанные с ИИ:
- утечка персональных данных, особенно в условиях незащищенных цифровых платформ;
- недостоверная информация — ИИ может «галлюцинировать», то есть выдавать неправдоподобные или вымышленные факты;
- академическая нечестность — вопросы плагиата и использования ИИ при выполнении домашних заданий требует новых подходов;
- неравенство в доступе — между теми, кто использует ИИ, и теми, у кого нет к нему доступа. Особенно это чувствительно среди школьников: кто-то сможет учиться быстрее и эффективнее, а кто-то окажется в невыгодной позиции.
«Наша задача — обеспечить равный доступ и четкие правила использования искусственного интеллекта. Учителя должны открыто сообщать, где они использовали ИИ, и обучать этому учеников. Прозрачность, честность и осознанность — вот основа правильного цифрового поведения», — подчеркнула Лира Самыкбаева.
Напомним, за незаконное использование искусственного интеллекта с вредоносными целями в Кыргызстане предусмотрены штрафы до 65 тысяч сомов для юридических лиц.