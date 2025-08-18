17:08
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Телеканал «Апрель» заявил о своем закрытии

18 августа в Telegram-канале «Апрель ТВ» появился пост под заголовком «Последняя новость. Проект подошел к своему завершению».

В нем редакция выразила благодарность зрителям за поддержку и сообщила, что «Апрель ТВ» закрывается.

«Как мы и говорили ранее, решение суда о закрытии нашей редакции должно быть исполнено, каким бы несправедливым оно ни было. В ситуации, когда беззаконие постепенно становится нормой, кто-то должен следовать букве закона, даже когда дух этого закона предполагает запрет цензуры», — отметили в редакции.

Напомним, 9 июля Октябрьский райсуд Бишкека постановил ликвидировать «Апрель ТВ». Решение вынес судья Толонду Самаков. В решении также предписано удалить или заблокировать все страницы редакции в социальных сетях.

В апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Было заявлено, что цель — «защита общественной безопасности, предотвращение распространения противоправных сведений и обеспечение соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

Тогда главный редактор канала Дмитрий Ложников, комментируя ситуацию, отметил, что редакция будет исполнять решение суда, каким бы оно ни было. При этом он напомнил, что критика власти — это не преступление, а одна из ключевых функций средств массовой информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340065/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Новый закон о СМИ: регистрация обязательна, цензура под запретом
Трамп подал иск о клевете против Мердока из-за публикации в Wall Street Journal
Международная федерация журналистов осуждает закрытие телеканала «Апрель»
Бывших и действующих сотрудников «Апреля» вызвали на допрос в ГКНБ
Бухгалтера «Клоопа» доставили в ГКНБ. Ведомство выступило с заявлением
В Бишкеке задержали еще одного сотрудника «Клоопа»
Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»
Адвокат рассказал, в чем подозревают журналистов издания «Клооп»
Допросы сотрудников «Клоопа» — стало известно, кого отпустили, а кого задержали
Еще одного сотрудника «Клоопа» забрали на допрос в ГКНБ — теперь в Бишкеке
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в&nbsp;Бишкеке Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в&nbsp;Центральной Азии исчезнет жизнь Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
18 августа, понедельник
17:00
Телеканал «Апрель» заявил о своем закрытии Телеканал «Апрель» заявил о своем закрытии
16:52
В Кыргызстане хотят создать ОАО «Фонд зеленого финансирования»
16:33
Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате Азии по таэквондо ITF
16:00
Рост цен на продукты продолжается. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
15:56
Кабмин утвердил положение о пожарном надзоре и противопожарной профилактике