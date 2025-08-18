Телеканал «Апрель» заявил о своем закрытии

18 августа в Telegram-канале «Апрель ТВ» появился пост под заголовком «Последняя новость. Проект подошел к своему завершению».

В нем редакция выразила благодарность зрителям за поддержку и сообщила, что «Апрель ТВ» закрывается.

«Как мы и говорили ранее, решение суда о закрытии нашей редакции должно быть исполнено, каким бы несправедливым оно ни было. В ситуации, когда беззаконие постепенно становится нормой, кто-то должен следовать букве закона, даже когда дух этого закона предполагает запрет цензуры», — отметили в редакции.

Напомним, 9 июля Октябрьский райсуд Бишкека постановил ликвидировать «Апрель ТВ». Решение вынес судья Толонду Самаков. В решении также предписано удалить или заблокировать все страницы редакции в социальных сетях.

В апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Было заявлено, что цель — «защита общественной безопасности, предотвращение распространения противоправных сведений и обеспечение соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

Тогда главный редактор канала Дмитрий Ложников, комментируя ситуацию, отметил, что редакция будет исполнять решение суда, каким бы оно ни было. При этом он напомнил, что критика власти — это не преступление, а одна из ключевых функций средств массовой информации.