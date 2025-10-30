В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС. В феврале 2025 года редакция закрыла свой офис в Баку по требованию азербайджанского МИД.

Агентство APA сообщает, что сотрудники закрытой редакции «продолжают журналистскую деятельность на территории страны — направляют запросы в различные структуры и проводят расследования».

В юридическом отделе Агентства по развитию медиа Азербайджана заявили, что работа филиалов иностранных СМИ возможна только на основании международного соглашения.

«Что касается представительства BBC, следует отметить, что не существует какого-либо международного договора, предусматривающего его деятельность в Азербайджане. В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в комментарии.

В пресс-службе ведомства указали, что в настоящее время деятельность офиса ВВС в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований, представительство медиакорпорации в стране не считается СМИ, а сотрудники, не имея аккредитации, не имеют права осуществлять журналистскую деятельность.

Отметим, что Азербайджанская служба ВВС работала в стране с 1994 года.

30 июня в Баку задержали двух человек в офисе другой редакции — российского проекта «Sputnik Азербайджан». Само агентство, как отмечалось, еще в феврале 2025 года было лишено рабочей аккредитации в стране. Азербайджанские СМИ называли задержанных агентами ФСБ.