20:04
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Власть

В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС

В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС. В феврале 2025 года редакция закрыла свой офис в Баку по требованию азербайджанского МИД.

Агентство APA сообщает, что сотрудники закрытой редакции «продолжают журналистскую деятельность на территории страны — направляют запросы в различные структуры и проводят расследования».

В юридическом отделе Агентства по развитию медиа Азербайджана заявили, что работа филиалов иностранных СМИ возможна только на основании международного соглашения.

«Что касается представительства BBC, следует отметить, что не существует какого-либо международного договора, предусматривающего его деятельность в Азербайджане. В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в комментарии.

В пресс-службе ведомства указали, что в настоящее время деятельность офиса ВВС в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований, представительство медиакорпорации в стране не считается СМИ, а сотрудники, не имея аккредитации, не имеют права осуществлять журналистскую деятельность.

Отметим, что Азербайджанская служба ВВС работала в стране с 1994 года.

30 июня в Баку задержали двух человек в офисе другой редакции — российского проекта «Sputnik Азербайджан». Само агентство, как отмечалось, еще в феврале 2025 года было лишено рабочей аккредитации в стране. Азербайджанские СМИ называли задержанных агентами ФСБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349149/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главреда
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Азербайджан достроит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль в 2026 году
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами
Объем прямых инвестиций в экономику Азербайджана из Кыргызстана вырос в 78 раз
ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:40
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
19:40
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
19:25
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
19:02
В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки