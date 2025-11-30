На сайте Белого дома появился раздел со СМИ, которые распространяют фейки

На сайте Белого дома появился раздел со СМИ, которые американская администрация обвиняет в распространении фейков.

Раздел Media Offenders собирает еженедельную подборку изданий, которых «ловят» на неверной интерпретации высказываний Дональда Трампа или предвзятости.

Например, на этой неделе туда попали Boston Globe, CBS News и The Independent. Также в разделе есть «зал позора», где лидирует The Washington Post, затем следуют MSNBC и CBS News. Кроме того, у Белого дома есть претензии к Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico и Axios — на странице даже есть таблица с публикациями, которые не понравились американской администрации, с упоминанием ответственных за них журналистов и причин внесения в список.

Отметим, что администрация президента США с начала его срока борется с журналистами.