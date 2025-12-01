В офисе казахстанского издания ORDA в Алматы проходят обыски. Об этом сообщает редакция.

Отмечается, что проходят следственные действия, вокруг ходят мужчины в черном, стоят машины без опознавательных знаков.

Также полиция проводит обыски в квартире главного редактора Гульнар Бажкеновой. Против нее заведены уголовные дела за неоднократное распространение ложных сведений, сообщает Kursiv Media со ссылкой на правоохранительные органы.

В числе публикаций, по данным полиции, посты от 2024 года с «заведомо ложными сведениями о якобы поимке сотрудника правоохранительных органов с поличным при получении взятки».

В сентябре издание ORDA сообщало о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и ряда высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности страны. Тогда информация не подтвердилась.

ORDA также сообщало о смерти супруги первого президента республики Сары Назарбаевой, но и это оказалось фейком.