14:22
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Происшествия

В офисе казахстанского издания ORDA в Алматы проходят обыски

В офисе казахстанского издания ORDA в Алматы проходят обыски. Об этом сообщает редакция.

Отмечается, что проходят следственные действия, вокруг ходят мужчины в черном, стоят машины без опознавательных знаков.

Также полиция проводит обыски в квартире главного редактора Гульнар Бажкеновой. Против нее заведены уголовные дела за неоднократное распространение ложных сведений, сообщает Kursiv Media со ссылкой на правоохранительные органы.

В числе публикаций, по данным полиции, посты от 2024 года с «заведомо ложными сведениями о якобы поимке сотрудника правоохранительных органов с поличным при получении взятки».

В сентябре издание ORDA сообщало о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и ряда высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности страны. Тогда информация не подтвердилась.

ORDA также сообщало о смерти супруги первого президента республики Сары Назарбаевой, но и это оказалось фейком.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352979/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
На сайте Белого дома появился раздел со СМИ, которые распространяют фейки
Дело «Клоопа». Операторам изменили приговор на три года пробации
Дом экс-депутата ЖК Кубанычбека Кадырова тоже обыскали
В доме экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова прошел обыск
В компании Kav&Kev прошли обыски — причины выясняются
Милиция ищет распространителей старого видео с обыском в доме Шайлообека Атазова
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главреда
ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media
Обыски со спецназом: МВД пришло в «Бишкекглавархитектуру»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных &laquo;премиум-продуктов&raquo; В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с&nbsp;выборов Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с выборов
В&nbsp;Бишкеке строители незаконно проникли в&nbsp;чужой дом для установки техники В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
В&nbsp;РФ&nbsp;опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек В РФ опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
1 декабря, понедельник
14:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совет...
13:51
Пять новых аппаратов ИВЛ отправят в Баткен в помощь новорожденным
13:39
В Бишкеке съемки ради лайков закончились штрафстоянкой
13:35
«Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
13:31
В офисе казахстанского издания ORDA в Алматы проходят обыски