Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей

Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. Запрет вступил в силу сегодня в полночь по местному времени. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, десять крупнейших платформ, в том числе TikTok, Instagram и YouTube, должны заблокировать доступ для детей под угрозой штрафа в размере до $33 миллионов.

Фото иллюстративное

В местных школах на этой неделе будет транслироваться обращение премьер-министра Энтони Альбанезе, который объяснил запрет необходимостью снизить нагрузку на детей, связанную с лентами новостей и алгоритмами соцсетей.

«Используйте приближающиеся школьные каникулы по максимуму. Вместо того чтобы тратить их на чтение в телефоне, займитесь новым видом спорта, освойте новый музыкальный инструмент или прочтите книгу, которая давно лежит у вас на полке», — сказал он.

Стало известно, что все сервисы, кроме X, заявили о готовности выполнить эти требования.  
