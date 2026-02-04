20:24
Происшествия

Пожары в Австралии: в огне погибло более 40 тысяч голов скота

Фото из интернета. Пожары в Австралии

В январских пожарах в австралийском штате Виктория фермеры потеряли более 40 тысяч голов скота, а площадь выгоревших сельскохозяйственных угодий превысила 110 тысяч гектаров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Федерацию фермеров штата Виктория (VFF).

По данным федерации, финансовые потери аграриев оцениваются более чем в 20 миллионов австралийских долларов.

Наибольший урон понесли овцеводы: по предварительным подсчетам, в результате пожаров погибло около 32 тысяч овец.

Общее число погибших животных достигло 41 тысячи 336, включая домашнюю птицу, крупный рогатый скот, а также коз и лошадей. Кроме того, огнем уничтожены сельскохозяйственная техника и оборудование, сараи, значительные участки ограждений и пастбищ. Пострадали садоводческие культуры и сосновые плантации.

Президент VFF Бретт Хоскинг отметил, что оценка ущерба еще далека от завершения. «Вероятно, пройдет большая часть года, прежде чем мы получим реальную оценку истинных масштабов потерь», — заявил он.

Между тем пожары по-прежнему бушуют в ряде районов штата, что осложняет доступ к пострадавшим фермам и уточнение ущерба.
