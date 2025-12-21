От Ай-Тамги до Мельбурна: как кыргызстанец стал директором школы в Австралии

Автандил Тешебаев около 20 лет проработал в сфере образования Кыргызстана. Недавно он окончил магистратуру в Австралии и возглавил частную школу в Мельбурне. В интервью 24.kg кыргызстанец рассказал о переезде на другой континент.
— Я родился и вырос в селе Ай-Тамга Ноокатского района Ошской области. Отец работает учителем, а мама — акушеркой. Среднее образование получил в кыргызско-турецком лицее в Кызыл-Кие.
Мой академический путь начался в Стамбульском университете (Турция), где я получил степень бакалавра по специальности «преподаватель английского языка». Затем вернулся в КР и окончил Международный университет «Ала-Тоо», получив первую степень магистра в области образования.
Со временем я все больше убеждался, что в сфере образования возрастает роль управления, стратегии и технологий. Поэтому решил продолжить обучение за рубежом. Поступил в SP Jain School of Global Management в Сиднее (Австралия) и успешно завершил вторую магистратуру по программе «Искусственный интеллект в бизнес-менеджменте».
Важно отметить, что университет SP Jain предоставил мне льготы. Это значительно помогло нашей семье при переезде в Австралию и позволило быстрее адаптироваться.
Таким образом, мой профессиональный путь сформировался на стыке педагогики, управления образованием и современных технологий.
До переезда в Австралию я более 18 лет проработал в сфере образования. В том числе много лет трудился в образовательных учреждениях «Сапат», около девяти лет занимал должность директора школы.
В эти годы управление школой, развитие образовательных программ, тесное взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и общественностью были частью моей повседневной работы. Этот опыт и сегодня для меня прочная опора.
— Как давалась учеба в Сиднее?
— Первые 10 месяцев стали для меня настоящей школой. Днем я посещал занятия в университете и выполнял учебные задания, а вечерами работал в центре распределения хлеба, порой до поздней ночи.
Совмещать учебу и работу в таком темпе было непросто, но научило меня дисциплине, выносливости и эффективному управлению временем.
Опыт показал, что в этой стране высоко ценят умение совмещать учебу, работу и ответственность.
В конце 2023 года получил предложение о работе от одной из частных образовательных организаций в Мельбурне, и мы переехали с семьей ближе к этому городу. С января 2024-го работаю директором кампуса в частной школе Sirius College.
— Какие основные отличия частных школ в Кыргызстане и Австралии можете назвать?
— По моим наблюдениям, можно выделить три ключевых отличия:
- благополучие ученика считается не менее важным, чем академические результаты;
- процессы прозрачны и системны, при этом уровень автономии школ достаточно высокий;
- родители рассматриваются не как внешняя сторона, а как активные партнеры школьного сообщества.
— Мы переехали в Австралию всей семьей в марте 2023 года. Для нас никогда не было варианта ехать в одиночку — все решения с самого начала принимали совместно.
Однако это решение далось нелегко. Нам с женой пришлось оставить налаженную жизнь, работу и стабильность в Кыргызстане и начать все с нуля. Нашей целью были профессиональный рост, накопление опыта и, самое главное, создание лучших условий для образования и здоровья детей.
Хочу особо отметить вклад моей супруги Нурзии. По профессии она стоматолог, в КР у нее была собственная частная клиника. Переезд в Австралию стал серьезным изменением и в ее жизни.
Адаптация детей, повседневный быт и эмоциональное равновесие семьи — все это стало возможным благодаря ее терпению, силе и поддержке. Я искренне благодарен ей за это.
— Для сыновей (15, 13 и 7 лет) переезд также был непростым. Новые страна, язык, школа — все изменилось одновременно. Однако школьная система Австралии уделяет особое внимание благополучию учеников, языковой поддержке и эмоциональной безопасности. Сегодня наши дети чувствуют себя уверенно в школьной среде.
— Планирует ли ваша супруга продолжить профессиональную реализацию в Австралии?
— Нурзия после переезда в Австралию не отказалась от профессии и планирует продолжить работу стоматологом и здесь.
Безусловно, это непросто. Для работы здесь необходимо подтвердить диплом, сдать профессиональные экзамены и выполнить регуляторные требования. Процесс сложный и требует времени, но вполне реален. Сейчас жена последовательно движется в этом направлении, шаг за шагом.
— Больше всего в Австралии мне нравятся безопасность, верховенство закона, мультикультурность и баланс между работой и личной жизнью.
Живя в этой стране, мы стремимся быть частью местного общества, уважать его традиции, культуру и законы. При этом сохранение кыргызских ценностей остается одним из главных принципов нашей семьи.
— В Австралии недавно вступил в силу закон о запрете соцсетей детям до 16 лет. Как вы относитесь к этому?
— В Австралии принят важный, исторический закон. Согласно ему, с 10 декабря 2025 года детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями.
Особенность документа в том, что ответственность возлагается не на детей, а на платформы соцсетей.
Цели закона:
- защита детей от вредного контента;
- предотвращение кибербуллинга;
- снижение зависимости от соцсетей;
- уменьшение социального давления.
Согласно документу, платформы обязаны использовать искусственный интеллект и системы анализа данных для определения возраста пользователей.
В целом я поддерживаю это решение. Однако простого запрета недостаточно. Если ребенок не понимает, почему вводятся ограничения, он найдет способ их обойти. Поэтому особенно важны:
- открытый диалог с детьми;
- доверие в семье;
- цифровая грамотность.
Эта проблема актуальна и для Кыргызстана. Детей затрагивает негативное влияние соцсетей:
- растет кибербуллинг;
- социальное сравнение создает психологическое давление;
- ночное использование телефонов нарушает сон и учебный процесс.
Это не частная, а общественная проблема.
Австралия этим законом ясно показала: психологическая и эмоциональная безопасность ребенка — ответственность государства. Кыргызстану также пора серьезно задуматься над этим.
— Находясь вдали от родины, особенно остро ощущаешь тоску по родному языку, близким людям, национальной кухне и теплому общению. Эта ностальгия помогает не забывать свои корни.
— Каким видите свое будущее?
— В ближайшие пять—десять лет я вижу себя продолжающим работу в сфере образования, реализующим международные проекты и вносящим вклад в адаптацию и интеграцию успешных зарубежных практик в систему образования Кыргызстана.
Моя главная цель — внести вклад в воспитание нового поколения: мыслящего, ответственного, открытого миру, но сохраняющего свои ценности.