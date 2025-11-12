В Австралии нашли пчелу с рогами и назвали ее Люцифером. Об этом сообщает ВВС.

Фото ВВС. В Австралии нашли пчелу с рогами и назвали ее Люцифером

Полное название нового вида — Megachile Lucifer. Ученые обнаружили «Люцифера», когда изучали редкий вид цветов в регионе Голдфилдс на западе Австралии, в 470 километрах на восток от Перта.

Очень хорошо различимые рожки носят только самки этих пчел. При помощи этих рожек они могут защищаться от врагов или собирать пыльцу, нектар либо стройматериал для гнезд — например, смолу.

Руководитель группы ученых, открывших новый вид пчел, доктор Кит Прендергаст говорит, что в то время она как раз смотрела сериал «Люцифер» на Netflix.

По словам Кит Прендергаст, это первое за 20 лет пополнение в этом роду пчел.