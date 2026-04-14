В Австралии судят 13-летнюю девочку по обвинению в совершении 109 преступлений. По версии следствия, за рулем угнанного автомобиля школьница пыталась ударить дверью велосипедиста, наехала на мужчину, сбив его с ног, а также допустила антисемистский инцидент, сообщает The Guardian.

По словам прокурора, школьница совершала в среднем 1,45 преступления в день в течение 2,5 месяца. Представитель полиции сообщил, что в ее телефоне нашли поисковые запросы «где живут евреи» и «какой срок наказания назначен за наезд на человека».

В полиции также рассказали, что обвиняемая «стремилась к известности», интересуясь количеством лайков в соцсетях и новостных статей о ее предполагаемых преступлениях. Суд отказался отпустить ее под залог, посчитав, что «риск для общества огромен».