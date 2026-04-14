В Австралии судят 13-летнюю девочку по обвинению в совершении 109 преступлений

В Австралии судят 13-летнюю девочку по обвинению в совершении 109 преступлений. По версии следствия, за рулем угнанного автомобиля школьница пыталась ударить дверью велосипедиста, наехала на мужчину, сбив его с ног, а также допустила антисемистский инцидент, сообщает The Guardian.

По словам прокурора, школьница совершала в среднем 1,45 преступления в день в течение 2,5 месяца. Представитель полиции сообщил, что в ее телефоне нашли поисковые запросы «где живут евреи» и «какой срок наказания назначен за наезд на человека».

В полиции также рассказали, что обвиняемая «стремилась к известности», интересуясь количеством лайков в соцсетях и новостных статей о ее предполагаемых преступлениях. Суд отказался отпустить ее под залог, посчитав, что «риск для общества огромен».
Материалы по теме
Пожары в Австралии: в огне погибло более 40 тысяч голов скота
От Ай-Тамги до Мельбурна: как кыргызстанец стал директором школы в Австралии
Сломал руку девочке. Психолога в Бишкеке приговорили к шести годам тюрьмы
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей
В Австралии нашли пчелу с рогами и назвали ее Люцифером
Фото дня. Дитя снежного барса: история Салимы в кадре Ивана Ряскова
В Иссык-Атинском районе изнасиловали 4-летнюю девочку. Задержан подросток
В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки
Австралия тоже намерена признать Палестину независимым государством
YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям младше 16 лет
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на&nbsp;допросе в&nbsp;МВД Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из&nbsp;которых ощутили в&nbsp;КР Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
