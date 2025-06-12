Первая партия почти готова. Когда учителя в КР получат ноутбуки

Первая партия ноутбуков для школьных учителей почти готова. Об этом 24.kg сообщил руководитель «Технопарка» Кыргызского государственного технического университета Касымбек Келебаев.

По его словам, до 25 июня планируется сдать около 3,5 тысячи ноутбуков. В настоящее время готовится документация.

«Затем каждые десять дней будем сдавать по 3 тысячи единиц. До ноября 2025 года планируется изготовить всего 54 тысячи ноутбуков», — сказал Касымбек Келебаев.

Он напомнил, что первые 220 штук «Технопарк» передал Министерству образования и науки в январе, после чего их выдали педагогам в Караколе на апробацию. Тестовый режим длился три месяца.

«Итоги апробации мы подвели 18 мая, с учетом мнений пользователей вышли на серийный выпуск. Параллельно обучаем учителей правилам пользования техникой, некоторые, например, неправильно заряжали ноутбук, что привело к проблемам с батарейкой», — заметил Касымбек Келебаев.

Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить к лету 2024-го ноутбуками. Однако позже стало известно, что на первом этапе технику получат только 24,4 тысячи преподавателей STEM-предметов (математики, физики, химии, биологии, информатики). Сроки обеспечения не раз сдвигались.