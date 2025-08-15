10:38
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

На педагогическом форуме в Оше состоится символическая передача ноутбуков

В Оше 18-19 августа пройдет августовский педагогический форум «Алтын казык — образование, меняющее эпоху». Об этом сообщило Министерство просвещения.

По его данным, там соберутся учителя, директора школ, представители министерств, международных организаций и партнеров развития, чтобы обсудить будущее образования в Кыргызстане. На панельных дискуссиях поднимут вопросы перехода на 12-летнее обучение, развития дошкольного образования, выпуска новых учебников, о роли дополнительного образования и об обновлении профессиональных лицеев.

В программе также выставка инноваций и проектов STEM, демонстрация цифровых платформ и инклюзивных практик, презентация и символическая передача ноутбуков.

Читайте по теме
Переход на 12-летку. Что изменится для школьников в сентябре

«Технику вручит глава кабмина представителям от каждой области и двух городов — в общей сложности девять ноутбуков. Массовая выдача техники пройдет на областных совещаниях в регионах», — пояснили 24.kg в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в регионы доставят 27 тысяч 31 ноутбук. Их вручат преподавателям STEM-дисциплин (математики, физики, химии, биологии, информатики) накануне нового учебного года.

Уточняется, что на форуме примет участие около 400 человек, командировочные расходы покрываются.
