В КР по проекту «Российский учитель за рубежом» работает более 200 педагогов

В Кыргызстане по проекту «Российский учитель за рубежом» в 2025 году работает более 200 человек. Об этом журналистам сообщил директор Центра международного сотрудничества Министерства просвещения РФ Сергей Малышев.

По его словам, проект реализуется с 2019 года. «При этом если в год запуска в КР работали 29 российских педагогов, то в этом году уже более 200. Они работают в национальных школах республики», — сказал Сергей Малышев.

Проект начинался с направления русского языка и литературы. Теперь акцент смещается на преподавание предметов естественно-научного цикла.

«Будем говорить честно, российская система образования входит в пятерку лучших, и мы можем предложить нашим партнерам самые сильные методики преподавания предметов естественно-научного цикла», — отметил он, добавив о готовности работать не только в школах, но и колледжах Кыргызстана.

На базе проекта «Российский учитель за рубежом» также ведется работа, направленная на улучшение качества образования, методическую поддержку в том числе для учителей.