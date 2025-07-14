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Общество

В вузах Кыргызстана стартовала приемная кампания

В высших учебных заведениях Кыргызстана сегодня начался первый тур приемной кампании. Зачисление, как и в прошлые годы, проходит через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

С 14 июля до 14.00 16 июля пройдет регистрация абитуриентов для участия в конкурсе.

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До 10.00 17 июля будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

С 17 июля до 16.00 19 июля абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в вуз.

Для подготовки кадров вузам выделено 10 тысяч образовательных грантов.

Приемная кампания пройдет в пять туров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336074/
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