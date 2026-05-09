В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от ИИ

В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Gazzettino.

Фото иллюстративное. В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта

Отмечается, что 20-летняя девушка из-за постоянного общения с ИИ отдалилась от окружающих. Случай взят под наблюдение службой Ulss 3 в Венеции.

Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) впервые зафиксировала случай лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ) в стране, говорится в публикации.

Пациентка регулярно взаимодействовала с ИИ, находя в этом процессе понимание. Постепенно ИИ стал для нее источником чувства безопасности, похожим на дружеские отношения, что привело к ее отдалению «от всего и всех». Так называемая токсичная дружба со временем переросла в зависимость: это первый случай «зависимости от ИИ», зафиксированный службой лечения зависимостей, под чьим наблюдением находится этот случай в местном управлении социальных услуг и здравоохранения, отмечается в статье.

Главврач медучреждения Лаура Суарди прокомментировала этот случай, подчеркнув, что подобные происшествия не стали неожиданностью для специалистов. По ее словам, ИИ обучается, анализируя человека, и в дальнейшем предоставляет ему исключительно те ответы, которые он желает услышать.