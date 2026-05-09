13:46
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от ИИ

В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Gazzettino.

иллюстративное
Фото иллюстративное. В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта

Отмечается, что 20-летняя девушка из-за постоянного общения с ИИ отдалилась от окружающих. Случай взят под наблюдение службой Ulss 3 в Венеции.

Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) впервые зафиксировала случай лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ) в стране, говорится в публикации.

Пациентка регулярно взаимодействовала с ИИ, находя в этом процессе понимание. Постепенно ИИ стал для нее источником чувства безопасности, похожим на дружеские отношения, что привело к ее отдалению «от всего и всех». Так называемая токсичная дружба со временем переросла в зависимость: это первый случай «зависимости от ИИ», зафиксированный службой лечения зависимостей, под чьим наблюдением находится этот случай в местном управлении социальных услуг и здравоохранения, отмечается в статье.

Главврач медучреждения Лаура Суарди прокомментировала этот случай, подчеркнув, что подобные происшествия не стали неожиданностью для специалистов. По ее словам, ИИ обучается, анализируя человека, и в дальнейшем предоставляет ему исключительно те ответы, которые он желает услышать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373171/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
В США Белый дом намерен ввести жесткое регулирование искусственного интеллекта
Использование ИИ в рекламе может усилить распространение дезинформации — ООН
OpenAI и Qualcomm готовят чипы для нового поколения ИИ-смартфонов
Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
AI-стартап из Центральной Азии привлек $21,5 миллиона и выходит на рынок США
Google разрешила корпорации Apple создавать собственные ИИ-модели на базе Gemini
В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта
Наццентр ИИ. Ведутся переговоры с передовыми инвестиционными компаниями
Транспортный каркас и ИИ стали приоритетами ЕАЭС в 2026 году
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
9 мая, суббота
13:33
В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от ИИ В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости...
13:08
Купаться в городских фонтанах нельзя — в мэрии Бишкека напомнили о причинах
12:44
В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк»
12:31
Борьба с вандалами. Чипировать лифты в надземных переходах предложил вице-мэр
12:26
Певец Николай Басков прошел с «Бессмертным полком» в Караколе