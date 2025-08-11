10:51
Общество

За четыре тура в вузы Кыргызстана зачислено 27,5 тысячи абитуриентов

Более 27,5 тысячи абитуриентов зачислено в вузы Кыргызстана после трех туров приемной кампании. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент online».

По данным автоматизированной системы, из них 6,6 тысячи человек приняты на бюджетные отделения, а почти 21 тысяча — на контрактные.

Подавляющее большинство выбрало очную форму обучения, лишь 1,2 тысячи человек — заочную.

Абитуриенты чаще выбирают гуманитарные специальности, направления в области образования, медицину, информационные технологии, экономику и финансы, а также юриспруденцию, архитектуру и строительство.

Всего для участия в четырех турах зарегистрировано 61,3 тысячи талонов, из них 40,5 тысячи — на контракт и около 20,8 тысячи — на бюджет. Вузы рекомендовали к зачислению абитуриентов, подавших около 43 тысяч талонов.

Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделено 10 тысяч образовательных грантов.

Приемная кампания пройдет в пять туров.
