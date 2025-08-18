Приемная кампания. В вузы КР зачислено более 29 тысяч абитуриентов

Более 29 тысяч абитуриентов зачислили в вузы Кыргызстана после пяти туров приемной кампании. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент online».

По данным автоматизированной системы, на бюджетную форму обучения планировалось набрать около 9,8 тысячи человек, на контрактную — около 72 тысяч.

Всего для участия в пяти турах зарегистрировали 64,3 тысячи талонов, из них 42,6 тысячи — на контракт и 21,7 тысячи — на бюджет. Вузы рекомендовали к зачислению абитуриентов, подавших более 45 тысяч талонов.

По итогам пяти туров чуть более 7 тысяч приняты на бюджетные отделения, а более 22 тысяч — на контрактные. При этом для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделялось 10 тысяч образовательных грантов.

Абитуриенты чаще выбирают гуманитарные специальности, направления в области образования, медицину, информационные технологии, экономику и финансы, а также юриспруденцию, архитектуру и строительство.

Подавляющее большинство будет учиться очно. На заочные программы по юриспруденции, экономике и менеджменту прием на 2025/26 учебный год, напомним, не проводился из-за моратория.

По результатам конкурса на зачисление на грантовые места лидирует Кыргызский государственный технический университет, куда поступило более 2 тысяч абитуриентов. На втором месте — Ошский государственный университет (на бюджет зачислили чуть более 1 тысячи абитуриентов), на третьем — Кыргызский национальный университет (около 700 абитуриентов), на четвертом — Кыргызская государственная медицинская академия (около 560 абитуриентов), на пятом — Ошский технологический университет (более 520 абитуриентов).

В топ-5 вузов по количеству зачисленных на контрактные места вошли:

Кыргызский национальный университет — около 3,5 тысячи абитуриентов;

Ошский государственный университет — 3,1 тысячи абитуриентов;

Бишкекский государственный университет — 1,99 тысячи абитуриентов;

Кыргызский государственный университет — 1,87 тысячи абитуриентов;

Кыргызский государственный технический университет — 1,84 тысячи абитуриентов.

По среднему значению основного балла при зачислении на грантовые места лидирует Кыргызско-Турецкий университет «Манас» — 186, на контрактные — «Салымбеков университет» — 186,1.

Отметим, что цифры могут еще измениться. При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа разместят списки абитуриентов, следующих по ранжированному перечню и дополнительно рекомендованных к зачислению.