Общество

Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался третий тур

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался третий тур зимнего приема.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», прием талонов продлится с 19 по 21 января.

По итогам первых двух туров зарегистрировано 439 талонов, из которых вузы рекомендовали к зачислению 399 абитуриентов. Зачислено 287 абитуриентов, в том числе 238 — на очную форму обучения, 49 — на заочную.

Больше всего талонов поступило в Ошский государственный (98) и Кыргызский экономический (74) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (48) и Кыргызский национальный университет (49).

Из 287 зачисленных 72 абитуриента выбрали медицину, 66 — сферу образования, 37 — информационные технологии, 28 — экономику и финансы, 25 — юриспруденцию. У остальных другие направления.

Отбор осуществляется по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
