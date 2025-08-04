09:45
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Общество

Четвертый тур приема начался в вузах Кыргызстана

В высших учебных заведениях Кыргызстана сегодня начался четвертый тур приемной кампании. Зачисление проходит через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

  • С 4 августа до 14.00 6 августа пройдет регистрация абитуриентов для участия в конкурсе.
  • До 10.00 7 августа будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.
  • С 7 августа до 16.00 9 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленными в вуз.

Читайте по теме
Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция

Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделено 10 тысяч образовательных грантов.

Приемная кампания пройдет в пять туров. В трех турах в вузы зачислено более 25 тысяч абитуриентов, в том числе около 6,2 тысячи на бюджет и более 19,3 тысячи на контракт.

Среди специальностей наиболее популярны направления в области образования, гуманитарные науки, медицина, информационные технологии, экономика и финансы, а также юриспруденция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338384/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Приемная кампания. В вузы Кыргызстана зачислено более 25 тысяч абитуриентов
Третий тур приема начался в вузах Кыргызстана
Прием в вузы Кыргызстана. Шанс поступить на бюджет еще есть
Прием в вузы КР. Все запланированные ваучеры закрепили за абитуриентами
Второй тур приема начался в вузах Кыргызстана
В первом туре в вузы Кыргызстана зачислено около 14 тысяч абитуриентов
На один грант 45 человек. Где хотят учиться абитуриенты Кыргызстана
Прием в вузы. Почти 2 тысячи абитуриентов претендует на получение ваучера
Прием в вузы. Не поддаваться на предложения мошенников призывает Миннауки
Низкая зарплата и нет принципов. Почему в вузах так много фиктивных студентов
Популярные новости
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
На&nbsp;дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию&nbsp;&mdash; экологи в&nbsp;шоке На дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию — экологи в шоке
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области будет сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
4 августа, понедельник
09:44
Австралию накрыл самый мощный почти за 40 лет снегопад Австралию накрыл самый мощный почти за 40 лет снегопад
09:26
Четвертый тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:21
Сом подорожал ко всем валютам, кроме рубля и доллара. Курс на 4 августа
09:11
Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК
09:02
Первые миллионеры появились среди участников программы «Социальный контракт»