Четвертый тур приема начался в вузах Кыргызстана

В высших учебных заведениях Кыргызстана сегодня начался четвертый тур приемной кампании. Зачисление проходит через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

С 4 августа до 14.00 6 августа пройдет регистрация абитуриентов для участия в конкурсе.

До 10.00 7 августа будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

С 7 августа до 16.00 9 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленными в вуз.

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Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделено 10 тысяч образовательных грантов.

Приемная кампания пройдет в пять туров. В трех турах в вузы зачислено более 25 тысяч абитуриентов, в том числе около 6,2 тысячи на бюджет и более 19,3 тысячи на контракт.

Среди специальностей наиболее популярны направления в области образования, гуманитарные науки, медицина, информационные технологии, экономика и финансы, а также юриспруденция.