Третий тур приема начался в вузах Кыргызстана

В высших учебных заведениях Кыргызстана сегодня начался третий тур приемной кампании. Зачисление проходит через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

С 28 июля до 14.00 30 июля пройдет регистрация абитуриентов для участия в конкурсе.

До 10.00 31 июля будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

С 31 июля до 16.00 2 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленными в вуз.

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Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделено 10 тысяч образовательных грантов.

Приемная кампания пройдет в пять туров. В первых двух турах зачислено более 21,7 тысячи абитуриентов, в том числе около 5,5 тысячи на бюджет и более 16 тысяч на контракт.

Среди специальностей наиболее популярны направления в области образования, гуманитарии, медицина, информационные технологии, экономика и финансы, а также юриспруденция.