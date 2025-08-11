Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана

В высших учебных заведениях Кыргызстана сегодня начался последний, пятый тур приемной кампании. Зачисление проходит через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

С 11 августа до 14.00 13 августа пройдет регистрация абитуриентов для участия в конкурсе.

До 10.00 14 августа будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

С 14 августа до 16.00 16 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленными в вуз.

При наличии вакантных мест 18, 19 и 20 августа разместят списки абитуриентов, следующих по ранжированному перечню и дополнительно рекомендованных к зачислению.

Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделили 10 тысяч образовательных грантов.

В четырех турах в вузы зачислили 27,5 тысячи абитуриентов, в том числе 6,6 тысячи на бюджет и около 21 тысячи на контракт.