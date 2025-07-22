Прием в вузы КР. Все запланированные ваучеры закрепили за абитуриентами

Все запланированные ваучеры — 1 тысяча 876 по направлению «Педагогика» закреплены за абитуриентами. Такие данные содержатся в автоматизированной информационной системе «Абитуриент online».

По данным портала, всего поступило 2 тысячи 439 заявок от абитуриентов. Регистрация завершилась 19 июля.

Для получения гранта больше всего рекомендовано выпускников сельских школ — 1 тысяча 101. Из школ высокогорья рекомендовано 335 человек, из школ малых городов — 278, из Бишкека — 162.

На втором этапе абитуриенты, получившие ваучер, выбирают вуз и участвуют в общем конкурсе на зачисление.

Читайте по теме Ваучер на педагогические специальности. Как его выиграть, чтобы поступить в вуз

По словам специалистов Министерства науки, высшего образования и инноваций, не все абитуриенты могут использовать свой ваучер, по педагогическим специальностям 10-15 процентов грантов обычно остаются вакантными.

Напомним, в 2025 году запустили пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования — только для педагогических направлений подготовки.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.