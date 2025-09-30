Прием в первый класс. В Кыргызстане завершается запись в школу

В Кыргызстане с 1 октября 2025 года прием детей в школы через автоматизированную информационную систему «Мектеп» завершается. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

В первые и вторые классы в 2025/26 учебном году по республике должны были пойти 308,8 тысячи детей. Однако в настоящее время зачислено 216,5 тысячи, более 95 тысяч мест остаются свободными.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование детей, рожденных в 2018 году, система онлайн-записи в школу автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

«Запись детей, которые до 1 октября 2025 нигде не были зарегистрированы (переехали из другой страны, не успели зарегистрироваться), будет осуществляться директором школы на основании заявления родителя», — добавили в Минпросвещения.