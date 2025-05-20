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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что не будет вводить новых санкций против РФ. Об этом сообщает DW.

По его мнению, еще есть шанс на прогресс в вопросе прекращения войны в Украине.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что после разговора с Путиным последуют существенные изменения. «Задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет», — сказал он во время общения с журналистами.

Дональд Трамп также предупредил, что может отказаться от посредничества в урегулировании конфликта вокруг Украины, если в результате переговоров не будет «существенного прогресса».

По словам американского лидера, у него есть красная линия в голове, после которой он может отказаться от попыток подталкивать Москву и Киев к миру. При этом не назвал ее, но добавил, что в этом случае Соединенные Штаты уступят свою роль Европе.

Дональд Трамп считает, что война в Украине изначально должна была оставаться проблемой Европы и Вашингтону не следовало вмешиваться.

Это был третий разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, о котором объявлялось официально. Первый состоялся 12 февраля вскоре после инаугурации президента США. Тогда Трамп поручил высокопоставленным чиновникам диалог о возможности прекращения войны в Украине. Вторая официально заявленная беседа прошла 18 марта.

Ранее американский президент заявил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня. Владимир Путин заявил, что Москва и Киев должны найти компромиссы. 

Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил, что они могут подписать с РФ меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329719/
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