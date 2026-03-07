Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу к диалогу с Владимиром Путиным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призывает Европу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила на традиционном приеме Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга.

По ее словам, Евросоюз должен действовать как самостоятельная сила и наравне с США участвовать в переговорах по ключевым вопросам мировой политики, включая ситуацию в Украине.

Фото СМИ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призывает Европу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным

«Европе как никогда раньше нужно взять свою судьбу в собственные руки», — сказала Ангела Меркель и подчеркнула, что ЕС должен быть способен действовать как внутри союза, так и на международной арене, «чтобы его воспринимали как единый голос и принимали всерьез в мире».



Особое внимание бывший канцлер Германии уделила необходимости дипломатического диалога с Москвой наряду с поддержкой Украины. Она заявила, что хотела бы, чтобы Евросоюз выступал как сторонник Киева, но также как дипломатическая сила, которая кладет на чашу весов свои возможности по прекращению войны.

Напомним, очередной раунд переговоров между США, Россией и Украиной, запланированный в Женеве на начало марта, перенесен на неопределенное время. Это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке — Вашингтон является главным актором операции «Рык льва», направленной на свержение власти в Иране.