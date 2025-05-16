Афиша Бишкека на выходные: «Ночь музеев», романсы и мастер-классы

Театры

17 мая. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

17 мая. Спектакль «Звездные кочевники»

Философская и поэтическая история о вечном пути человечества сквозь пространство и время. Это спектакль-странствие, созданный совместно с режиссерами из Германии Данилой Корогодским и Эберхардом Келером, в котором прошлое и будущее переплетаются в поиске смысла и движения вперед.

«Театр 705», 19.00.

18 мая. Балет «Раймонда»

Это последняя значимая работа выдающегося балетмейстера Мариуса Петипы, ставшая кульминацией золотой эпохи балетного театра. Либретто создано Мариусом Петипой и Иваном Всеволожским. Зрители увидят воплощение старинной рыцарской легенды. Действие происходит в Провансе во времена Средневековья.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

18 мая. Моноспектакль «Пугачев. Рождение»

Хотите увидеть современную действительность и наше общество в поэзии Сергея Есенина? Приходите на моноспектакль режиссера-постановщика Алексея Шемеса (Москва) в исполнении Марата Амираева.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

17-18 мая. Постоянные выставки музея Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00. 15-29 мая. Выставка Каору Мори «История невесты» (Япония) История разворачивается вокруг девушки по имени Амир, приехавшей из далекой деревни, чтобы выйти замуж за парня Карлука, который на восемь лет моложе ее. Манга повествует об их отношениях, повседневной жизни семьи и односельчан, их культуре, традициях. На выставке будет представлена 14-я серия манги. Подробнее «Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00. Концерты, фестивали, выступления 17 мая. Акция «Ночь музеев» Горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи, принять участие в мастер-классах, выставках, экскурсиях, литературных вечерах и перформансах. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Программа здесь и здесь. 17 мая. Концерт «Вечер романса» В романсах пели о самом потаенном — о любви и ревности, о разлуке и тоске. Любителям изысканной музыки и душевной атмосферы придется по вкусу наш вечер. В концерте примут участие ведущие солисты театра. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00. 17-18 мая. Киноклуб 17 мая состоится показ фильма «Побег из Шоушенка», а 18 мая — первого эпизода сериала «Сегун». Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье). 17-18 мая. Цирковое шоу «Акварель» В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми. Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00. 18 мая. Аудиоспектакль «Дух города» Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города. Сквер имени Максима Горького, 13.00. 18 мая. Концерт Кайрата Нуртаса (Казахстан) Его голос покоряет сердца, его музыка проникает в душу, а концерты — это всегда океан эмоций, тепла и искренности. Кайрат Нуртас — артист, чьи хиты знают и любят миллионы. Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00. 18 мая. Концерт «Бейиш — эненин таман алдында» В концерте примут участие звезды кыргызской эстрады и юмористы. Вас ждут песни, смех и хорошее настроение. Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00. 18 мая. Концерт Дэнни Джайлз Его стиль — это уходящий корнями в блюз, очень современно и динамично сыгранный старый добрый классический рок. Его шоу отличают ураганная подача, яркие запоминающиеся мелодии, убойные риффы и мощнейший грув. «Перцы Pub», 19.30. 18 мая. Концерт XCHO В этот вечер прозвучат все главные хиты в живом исполнении, которые уже стали саундтреками к чувствам, историям и моментам тысяч людей. «Бишкек-Арена», 20.00. Лекции, мастер-классы 17 мая. Мастер-класс по живописи Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025. «Галерея М», 12.00. 17 мая. Мастер-класс по рисованию мандал Приглашаем вас в волшебное путешествие в мир мандал — искусства, которое помогает выразить себя, расслабиться и сфокусироваться. Ведущий: Антон Казаковцев — художник, в прошлом профессиональный шаржист, дизайнер и иллюстратор театрального плаката. Запись по телефону 0551266144. КЦ DARI, 17.00. Для детей 17-18 мая. Спектакли «Апата» и «Счастье для всех» В истории «Апата» зрители встретятся во дворе с маленькой девочкой и цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой. Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья. Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.



18 мая. Спектакль «Гарри Поттер»

Спешите увидеть современный фэнтези-спектакль с захватывающим сюжетом о доблестном волшебнике Гарри Поттере. Сценарист и режиссер-постановщик спектакля — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 10.00, 12.00.