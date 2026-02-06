Афиша Бишкека на выходные: «Евгений Онегин», мастер-классы и органная музыка

Театры

7 февраля. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

7 февраля . Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 февраля. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» — лирические сцены Петра Чайковского на либретто Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8 февраля. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

7-8 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. В ыставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-22 февраля. Выставка «Теория и практика»

В одном арт-пространстве представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-22 февраля. Выставка Нурианы Картанбаевой «Карандай»

Кыргызское слово «карандай» содержит в себе несколько слоев смысла: искренность, чистота, крепость и природная цельность. Эти качества становятся ключами к пониманию работ автора.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

5-15 февраля. Выставка «Первый слой»

Выставка представляет собой итог творческой и профессиональной подготовки молодых художников — выпускников отделения живописи Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова. В экспозиции представлены лучшие учебные работы, выполненные в различных живописных техниках и жанрах.

Галерея «Дубовый парк», 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

7 февраля. Акция «Какидзоме»

У вас будет возможность поучаствовать в написании напутствующих пожеланий, а также вас ждет насыщенная культурная программа: оригами, японские игры, концерт, угощения и многое другое. Какидзоме — это момент тишины, концентрации и вдохновения, когда через кисть и тушь вы формулируете свое намерение на новый год.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 13.30.

7 февраля. Кинопоказ

Покажут культовый философский фильм Яко ван Дормеля «Господин Никто».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

7 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

7-8 февраля. Кинопоказ «Голос Хинд Раджаб»

Фильм, основанный на реальных событиях, произошедших во время военной операции в Газе.

В центре истории — голос ребенка, оказавшегося в ситуации, где время, ожидание и человеческая ответственность приобретают решающее значение.

Кинотеатр «Ала-Тоо», 15.00.

7-8 февраля. Концерт органной музыки

Программа «Под музыку Вивальди...» состоит из инструментальных концертов, переложенных Иоганном Себастьяном Бахом для органа. На сцене выступит заслуженный артист Казахстана Габит Несипбаев.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Лекции, мастер-классы

7 февраля. Лекция по истории искусства

Мы рассмотрим Голландское и Фламандское икусство. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

7 февраля. Презентация экологической сказки «Сверкающая гора»

В программе выступление от БиШСИ и кураторов выставки «Другой пейзаж», показ анимации «Сверкающая гора», выступления создательниц сказки и презентация Алтын Капаловой

«Как создавать детские книги для детей и взрослых».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

8 февраля. Мастер-класс по технике батик

Батик — это древняя техника ручной росписи по ткани и возможность создать уникальную вещь своими руками, даже если вы никогда раньше не рисовали. Запись по телефону 0774888444.

КЦ Dari, 13.00.

Для детей

7 февраля. Мастер-класс по приготовлению ягодного мильфея

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они сделают ягодный мильфей. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

7 февраля. Детское шоу

Февраль будет наполнен радостью, улыбками и любимыми событиями для детей и всей семьи. На этой неделе — шоу-программа «Сладкий мир».

ДТЦ «Таш-Рабат», 16.00.

7-8 февраля. Спектакли «Снежные человечки» и «Кар балдар»

Спектакль о полном приключений путешествии мальчика и девочки из снега. Чтобы помочь новым друзьям, они отправляются на поиски солнца.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

8 февраля. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»

Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие— куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко— куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не по плану.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.