Афиша Бишкека на выходные: детские мастер-классы, спектакли и женский стендап

Театры
31 января. Опера-фарс «Театральные порядки и беспорядки»
Это одна из самых удачных комических опер Гаэтано Доницетти, фарс о постановке оперы в провинциальном итальянском театре. Действие пьесы переносится в наши дни. Перед зрителями предстает оперный театр XXI века, переживающий не лучшие времена.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
31 января. Фарс-комедия «Мамуля»
Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
1 февраля. Балет «Дон Кихот»
Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877-м написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
1 февраля. Спектакль «Вий»
В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
31 января — 1 февраля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»
Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, кинопоказы
31 января. Кинопоказ
Покажут один из величайших анимационных фильмов в истории кино «Унесенные призраками» (2001) — Хаяо Миядзаки.
Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.
31 января. Аудиоспектакль «Дух города»
Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.
Сквер имени Максима Горького, 13.00.
31 января. Стендап-концерт Kyzdar
В этот вечер на сцену выйдут опытные комикессы. У каждой из них — свой взгляд на женские проблемы.
Девушки будут шутить про отношения, ожидания, тело, работу, тревожность и другие откровенные темы.
КЦ Dari, 21.00.
1 февраля. Концерт Гулжигита Сатыбекова
Гулжигит Сатыбеков — популярный кыргызский певец, который исполняет музыку с большой любовью к своим зрителям. Его концерты характеризуются яркой атмосферой, энергичными выступлениями и глубокими эмоциями. Артист часто радует поклонников новыми песнями и оригинальными аранжировками.
Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.
Лекции, мастер-классы
31 января. Лекция по истории искусства
Мы рассмотрим икусство Японии. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.
Для детей
31 января. Опера «Кошкин дом»
Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
31 января, 1 февраля. Спектакль «Деревяшки. Город для Пиноккио»
Вместе с главным героем Пиноккио дети построят город из деревянных фигурок. В этом спектакле зрители сами становятся участниками действия. Каждый новый город, построенный во время игры, увлекателен и неповторим, как и приключения самого Пиноккио.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.
31 января, 1 февраля. Мастер-класс по лепке из глины
Пока на большом экране идет фильм, вы создаете своими руками удивительные работы из глины.
Арт-пространство Skеramos, 17.00.
31 января. Детский мастер-класс «Маленький бариста»
Дети узнают, кто такой бариста: познакомятся с профессией и магией рисунков из молока и кофе.
Кофейня Zerno, 15.00.
1 февраля. Сказка «Иван да Марья»
«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.