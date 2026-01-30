19:53
Афиша Бишкека на выходные: детские мастер-классы, спектакли и женский стендап

Театры

31 января. Опера-фарс «Театральные порядки и беспорядки» 

Это одна из самых удачных комических опер Гаэтано Доницетти, фарс о постановке оперы в провинциальном итальянском театре. Действие пьесы переносится в наши дни. Перед зрителями предстает оперный театр XXI века, переживающий не лучшие времена. 

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00. 

31 января. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 февраля. Балет «Дон Кихот» 

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877-м написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев. 

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

 

1 февраля. Спектакль «Вий» 

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость. 

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

31 января — 1 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

31 января. Кинопоказ

Покажут один из величайших анимационных фильмов в истории кино «Унесенные призраками» (2001) — Хаяо Миядзаки.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

 

31 января. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

31 января. Стендап-концерт Kyzdar

В этот вечер на сцену выйдут опытные комикессы. У каждой из них — свой взгляд на женские проблемы.
Девушки будут шутить про отношения, ожидания, тело, работу, тревожность и другие откровенные темы.

КЦ Dari, 21.00.

1 февраля. Концерт Гулжигита Сатыбекова

Гулжигит Сатыбеков — популярный кыргызский певец, который исполняет музыку с большой любовью к своим зрителям. Его концерты характеризуются яркой атмосферой, энергичными выступлениями и глубокими эмоциями. Артист часто радует поклонников новыми песнями и оригинальными аранжировками. 

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00. 

Лекции, мастер-классы

31 января. Лекция по истории искусства

Мы рассмотрим икусство Японии. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

Для детей

31 января. Опера «Кошкин дом» 

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения. 

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

 

31 января, 1 февраля. Спектакль «Деревяшки. Город для Пиноккио»

Вместе с главным героем Пиноккио дети построят город из деревянных фигурок. В этом спектакле зрители сами становятся участниками действия. Каждый новый город, построенный во время игры, увлекателен и неповторим, как и приключения самого Пиноккио.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

31 января, 1 февраля. Мастер-класс по лепке из глины

Пока на большом экране идет фильм, вы создаете своими руками удивительные работы из глины.

Арт-пространство Skеramos, 17.00.

31 января. Детский мастер-класс «Маленький бариста»

Дети узнают, кто такой бариста: познакомятся с профессией и магией рисунков из молока и кофе.

Кофейня Zerno, 15.00.

1 февраля. Сказка «Иван да Марья» 

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 
