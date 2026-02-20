Афиша Бишкека на выходные: большой концерт на площади и празднование Масленицы

Театры

21 февраля. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

21 февраля. Cпектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

21 февраля. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

22 февраля. Опера «Князь Игорь»

Опера в трех действиях по мотивам памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

22 февраля. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 февраля. Спектакль «Не бросайте пепел на пол»

Пьеса современного российского драматурга Елены Скороходовой, в которой органично переплелись драматизм и комедийность, философская глубина и неожиданные повороты сюжета. В центре истории — встреча успешного столичного бизнесмена и странной местной жительницы в заброшенном поселке российской провинции.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

21-22 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы. 14 февраля состоится встреча с фотохудожницами Дианой Ухиной, Эльмирой Хасановой и фотодокументалистом Данилем Усмановым.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-22 февраля. Выставка «Теория и практика»

В одном арт-пространстве представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13 февраля — 1 марта. Выставка Златы Беорд «Быть.../Быть»

В своих работах художница фиксирует, как социальные, семейные и гендерные рамки формируют поведение, чувства и способы видеть себя и как со временем возникает необходимость пересобрать это представление.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-22 февраля. Выставка Нурианы Картанбаевой «Карандай»

Кыргызское слово «карандай» содержит в себе несколько слоев смысла: искренность, чистота, крепость и природная цельность. Эти качества становятся ключами к пониманию работ автора.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

21 февраля. Квартирник с открытым микрофоном

В этот вечер прозвучат хиты российской и зарубежной эстрады и рока, немного авторских песен, где можно устроить лайв-караоке. Гости тоже смогут выйти на сцену и спеть любимую песню под живой аккомпанемент или прочитать стихи.

Арт-кафе Dari, 19.30.

21 февраля. Концерт «Мир Болливуда»

Индия подарила миру Болливуд — уникальную киноиндустрию, которая ежегодно выпускает масштабные фильмы и легендарные саундтреки, покорившие миллионы зрителей по всему миру. В этот вечер вы услышите в исполнении BN TEAM Orchestra лучшие музыкальные композиции из культовых фильмов.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

21 февраля. Концерт «Dari Fest: Дискотека 90-х»

Легенды 1990-х выступят на одной сцене: Haddaway, Outlandish, Natascha Wright (ex La Bouche), Nana. Вас ждут живой звук, большое шоу, атмосфера настоящей дискотеки 90-х.

«Жаштык арена», 18.00.

21 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

21-22 февраля. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждут мотокаскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

22 февраля. Празднование Масленицы

В программе игры и народные забавы, мастер-классы по рисованию и изготовлению масленичных кукол, аквагрим, ярмарка народно-прикладного искусства, традиционные масленичные угощения, хоровод и сожжение чучела Масленицы. Запланирована концертная программа.

Площадь перед зданием Министерства культуры, парк «Карагачевая роща», 11.00.

22 февраля. Большой концерт

В этот вечер на главной площади страны выступят TASSO, Zivert, Стас Михайлов, Николай Басков, Филипп Киркоров и Слава. Концерт объединит разные музыкальные жанры и рассчитан на широкую аудиторию. Особое место в программе займут выступления артистов КР.

Площадь Ала-Тоо, 17.00.

Лекции, мастер-классы

21 февраля. Лекция по истории искусства

Мы рассмотрим течения в искусстве, охватывающие вторую половину XVIII и первую половину XIX веков, — неоклассицизм, романтизм, братство прерафаэлитов, реализм. Николя Пуссен, Каспар Давид Фридрих, Данте Габриэль Россетти, Густав Курбе — некоторые из имен, о творчестве которых вам расскажет искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

Для детей

21 февраля. Мастер-класс «Маленький бариста»

Дети узнают, кто такой бариста: познакомятся с профессией и магией рисунков из молока и кофе.

Кофейня Zerno (БЦ Aurora), 15.00.

21 февраля. Детское шоу

Февраль будет наполнен радостью, улыбками и любимыми событиями. На этой неделе — праздничная программа для детей.

ДТЦ «Таш-Рабат», 16.00.

21 февраля. Спектакль «Ежик должен быть колючим?»

Спектакль рассказывает о том, каково это — быть не таким, как все. Что с этим делать? Нужно ли менять себя, подстраиваясь под общие стандарты, или нужно просто принять свою «непохожесть» и быть таким, какой ты есть?

«Театр 705», 14.00.

21-22 февраля. Спектакли «Алдар Көсөөнүн жоруктары» и «Кот в сапогах»

«Алдар Көсөөнүн жоруктары» — комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероногого друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

21-22 февраля. Детские мастер-классы

Каждый ребенок выбирает картинку по душе и уходит с готовой картиной, созданной своими руками.

Кафе Bellagio, 16.00.

22 февраля. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.