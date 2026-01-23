Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты и спектакли

Театры

24 января. Спектакль «Звездные кочевники»

Cпектакль-странствие о памяти, времени и пути человека. Новая постановка независимого театра «Место Д...» — философско-поэтическая история о том, как прошлое и будущее переплетаются в поиске смысла и памяти. Работа создана в сотрудничестве с режиссерами из Германии Данилой Корогодским и Эберхардом Келером.

«Театр 705», 19.00.

24 января. Вечер балета

В программе шедевры мировой классики и произведения современной хореографии в исполнении солистов и артистов балета в сопровождении симфонического оркестра. Главный балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

24 января. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24, 25 января. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

25 января. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

25 января. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

24-25 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. В ыставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

24 января. Кинопоказ

Покажут культовый фильм братьев Коэнов «Бартон Финк».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

24 января. Концерт кыргызских инструментов

Комуз, кыл кыяк, духовые и ударные сплетутся в единый поток. Четыре артиста исполнят кыргызские известные мелодии, зарубежные каверы и авторское попурри.

КЦ Dari, 20.00.

24 января. Вечер памяти художника Чингиза Айдарова

В формате открытого микрофона мы приглашаем вспомнить Чингиза, поделиться совместными историями и случаями, рассказать о нем, как о человеке и как о художнике. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 16.00.

25 января. Симфоническое шоу киномузыки

Музыка легендарного композитора Ханса Циммера давно вышла за рамки экранов и стала самостоятельным искусством. Его произведения сопровождают самые сильные эмоции, судьбоносные сцены и моменты, которые остаются с нами навсегда.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Лекции, мастер-классы

24 января. Лекция по истории искусства

Мы рассмотрим икусство и архитектуру Ренессанса. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

25 января. Мастер-класс по созданию лухтаков

Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 14.00.

25 января. Мастер-класс по игре го

Вы познакомитесь с увлекательной историей древней стратегической игры, освоите основные правила и сыграете свою первую партию, попробуете решить практические задачи на доске го и многое другое. Регистрация по ссылке.

Учебный центр Bonsai, 12.00.

Для детей

24 января. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что дети смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

24 января. Детский мастер-класс «Маленький бариста»

Дети узнают, кто такой бариста, — познакомятся с профессией и магией рисунков из молока и кофе.

Кофейня Zerno, 15.00.





25 января. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.