Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерт и опера для детей

Театры

10 января. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

10-11 января. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

11 января. Спектакль «Айтматов»

Фантазия по произведениям писателя — это попытка осмыслить масштаб личности и наследия Чингиза Айтматова, чьи слова стали голосом целой эпохи, призывом к состраданию и размышлению. Спектакль объединяет знаковые произведения — «Плаху», «И дольше века длится день», «Белый пароход» и другие — в единую историю о судьбе и памяти.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

10-11 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

10 января. Концерт музыки Ханса Циммера 

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

10-11 января. Цирковое шоу «В поисках огненной Лошади»

В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Лекции, мастер-классы

10 января. Мастер-класс 

Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551 266 144. 

КЦ Dari, 14.00. 

10 января. Лекция по искусству

Мы рассмотрим архитектурные средневековые стили — романский и готический, научимся различать их и узнаем о других основных направлениях искусства того времени.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

10-11 января. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

10-11 января. Спектакль «Йети возвращаются»

Вас ждет возвращение любимых персонажей — пушистых Йети в качестве ведущих супершоу, где каждый может стать артистом, и не только!

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.

10-11 января. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үч мышык жана Стич»

После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.

10-11 января. Новогодние представления

Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.

11 января. Новогоднее лабубу-шоу

Это праздничное, интерактивное новогоднее представление — великолепная игра театральных артистов в коллабарации с большими двухметровыми куклами. И, конечно, вас ждут Дед Мороз и Снегурочка.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 15.00.

11 января. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

11 января. Мастер-класс от сборной Кыргызстана по хоккею

На мастер-классе дети смогут попробовать себя в хоккее, научиться базовым элементам: стойка на льду, движение, ведение шайбы, простые передачи и броски, поиграть в мини-игры под руководством настоящих хоккеистов, а также сфотографироваться с игроками и почувствовать себя частью сборной.

Парк аттракционов «Евразия», 16.00
