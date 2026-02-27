Афиша Бишкека на выходные: цветочная ярмарка, кинопоказы и вечер поэзии

Театры

28 февраля. Опера «Сельская честь»

Поводом для сочинения произведения послужил конкурс одноактных опер. Для участия в нем Пьетро Масканьи прервал работу над оперой «Ратклиф». Новелла итальянского писателя Джованни Верги отличалась максимальной концентрацией действия, сюжета. Ее события разворачиваются в пределах одного утра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

28 февраля — 1 марта. Моноспектакль «Медея»

В исполнении талантливой актрисы, заслуженной артистки КР Динары Абдыкадыровой древний сюжет становится острым и современным высказыванием о боли, уязвимости и разрушительной силе страсти. Медея — это женщина, которая любила без остатка и потому потеряла все.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

28 февраля. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 марта. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 марта. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

28 февраля — 1 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 февраля — 15 марта. Выставка «Рерих вестник красоты. Мастер, сын Мастера»

Представлены живопись, баннеры, фотографии, посвященные 100-летию Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха и 100-летию Людмилы Шапошниковой, основателя Международного центра Рерихов (Москва).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13 февраля — 1 марта. Выставка Златы Беорд «Быть.../Быть»

В своих работах художница фиксирует, как социальные, семейные и гендерные рамки формируют поведение, чувства и способы видеть себя и как со временем возникает необходимость пересобрать это представление.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-8 марта. Цветочная ярмарка

Вас ждут изысканные композиции, свежие цветы и подарки, которые говорят о любви, заботе и восхищении без лишних слов. Это больше, чем ярмарка. Это атмосфера праздника, вдохновения и настоящей весны.

ДТЦ «Ташрабат», 10.00-20.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

28 февраля. Стендап-концерт Эдуарда Мацаберидзе

В Бишкеке выступит узнаваемый комик, полюбившийся нам по таким передачам, как «Орел и решка», «Еда, я люблю тебя!», «Убойная лига» и «Убойные ночи», сериалу «Сладкая жизнь».

Арт-кафе Dari, 19.00.

28 февраля. Концерт The Best of Anime

Tynda.Music представит абсолютно новую программу, посвященную музыке из самых знаменитых экранизаций аниме: Naruto, Attack on Titan, Spirited Away, Howl’s Moving Castle, One Piece, Demon Slayer, Death Note, Suzume и многих других.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

28 февраля. Кинопоказ

Состоится показ романтической драмы Ритеша Батра «Ланч-бокс». После просмотра обязательно поговорим о фильме.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 15.00.

28 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

28 февраля — 1 марта. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждут мотокаскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

28 февраля — 1 марта. Shuttle Fest Güldöö

Это пространство, где женщины поддерживают женщин. Вас ждут старые и новые локальные бренды, креативные люди, диалог, рост и вдохновение. В программе ярмарка, перформансы, мастер-классы, музыка, панельные сессии, розыгрыши, фотозоны.

Дворец спорта имени Кожомкула, 12.00-20.00.

1 марта. Вечер современной поэзии «Живые поэты»

Чтецы литературного клуба «Абажур» прочтут для вас стихи ныне живых и пишущих поэтов: Андрея Родионова, Дмитрия Быкова, Ивана Пинженина, Игоря Иртеньева, Максима Тесли, Серафимы Ананасовой, Анны Ривелотэ, Веры Полозковой и многих прекрасных других.

Арт-кафе Dari, 18.30.

1 марта. Киноужин

В программе фильмы о любви и выборе, о смелости быть собой и о встречах, которые меняют жизнь. В этот раз покажут ленту «Ноттинг-Хилл».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

28 февраля. Скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба — шаг к здоровью и бодрости. Маршрут пройдет вдоль бульвара Эркиндик до проспекта Чуй и обратно.

Железнодорожный вокзал, 10.00.

28 февраля. Лекция по истории искусства

Мы рассмотрим импрессионизм и постимпрессионизм. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

28 февраля. Лекция «Суйменкул Чокморов: артист и художник»

Приходите спорить, смотреть и заново открывать Суйменкула Чокморова. Пожелание от спикера: освежите в памяти как минимум один фильм с участием великого артиста. Лектор: Айна Молдохматова, искусствовед, ведущий научный сотрудник КНМИИ, член Союза художников Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

1 марта. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

28 февраля. Детское шоу

Февраль будет наполнен радостью, улыбками и любимыми событиями. На этой неделе — ползунковые гонки.

ДТЦ «Ташрабат», 16.00.

28 февраля — 1 марта. Спектакли «Деревяшки. Город для Пиноккио»

Вместе с главным героем Пиноккио дети построят город из деревянных фигурок. В этом спектакле зрители сами становятся участниками действия. Каждый новый город, построенный во время игры, увлекателен и неповторим, как и приключения самого Пиноккио.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

28 февраля. Мастер-класс по приготовлению мандаринового тирамису

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они сделают мандариновый тирамису. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

1 марта. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре драмы, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что дети смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.