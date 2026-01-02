Афиша Бишкека на выходные: сказки, мастер-класс и цирковое шоу

Театры
4 января. Балет «Щелкунчик»
Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
4 января. Трагикомедия «Три сестры»
В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни. События спектакля затрагивают внутренний мир героинь, их стремления и разочарования, создавая атмосферу меланхолии и надежды.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
3-4 января. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»
Представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.
«Галерея М», 10.00-22.00.
19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес
Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас. Детям покажут спектакль «Морозная головоломка с Эльфом и Олафом».
ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-22.00.
Концерты, фестивали, кинопоказы
3 января. Новогодний праздничный концерт
Популярные произведения зарубежной, русской и национальной классики исполнят лучшие голоса кыргызской оперы.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
3-4 января. Цирковое шоу «В поисках Огненной Лошади»
В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
Лекции, мастер-классы
4 января. Мастер-класс
Пройдет мастер-класс по свиткам и талисманам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
Для детей
4 января. Спектакль «Летучий корабль»
Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
3-4 января. Спектакль «Йети возвращаются»
Вас ждет возвращение любимых персонажей — пушистых Йети в качестве ведущих супершоу, где каждый может стать артистом, и не только!
Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.
3-4 января. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үч мышык жана Стич»
После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.
3 января. Сказка «Айболит и Бармалей»
Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
3-4 января. Новогодние представления
Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.
ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.