Афиша Бишкека на выходные: сказки, мастер-класс и цирковое шоу

Театры

4 января. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

4 января. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни. События спектакля затрагивают внутренний мир героинь, их стремления и разочарования, создавая атмосферу меланхолии и надежды.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

3-4 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»

Представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес

Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас. Детям покажут спектакль «Морозная головоломка с Эльфом и Олафом».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

3 января. Новогодний праздничный концерт

Популярные произведения зарубежной, русской и национальной классики исполнят лучшие голоса кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

3-4 января. Цирковое шоу «В поисках Огненной Лошади»

В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Лекции, мастер-классы

4 января. Мастер-класс

Пройдет мастер-класс по свиткам и талисманам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

4 января. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

3-4 января. Спектакль «Йети возвращаются»

Вас ждет возвращение любимых персонажей — пушистых Йети в качестве ведущих супершоу, где каждый может стать артистом, и не только!

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.

3-4 января. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үч мышык жана Стич»

После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.





3 января. Сказка « Айболит и Бармалей »

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

3-4 января. Новогодние представления

Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.