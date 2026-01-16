Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и детские мастер-классы

Театры

17 января. Музыкальная комедия: «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

18 января. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18 января. Балет «Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть. На сцене шедевр мировой хореографии «Жизель» в исполнении московской труппы «Классический русский балет».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

17-18 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 января — 1 февраля. Выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

17-18 января. Цирковое шоу «В поисках огненной Лошади»

В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Лекции, мастер-классы

17 января. Стретчинг-тренировка

Стретчинг тренировка — это не просто растяжка. Это искусство слышать свое тело, мягко раскрывать его потенциал, снимать напряжение и дарить себе ощущение легкости и гармонии.

ТРЦ «Азия Молл», 13.00.

17 января. Мастер-класс по игре го

Вы познакомитесь с увлекательной историей древней стратегической игры, освоите основные правила и сыграете свою первую партию, попробуете решить практические задачи на доске го и многое другое. Регистрация по ссылке.

Учебный центр Bonsai, 12.00.

17 января. Мастер-класс по пошиву и вышивке пояса белдемчи

Участники смогут открыть секреты создания белдемчи и развить мастерство в творческой атмосфере под руководством члена Союза художников КР, дизайнера и мастерицы, передающей традиционный опыт из поколения в поколение — Турар Турганалы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

Для детей

17 января. Детский мастер-класс «Пиццайоло»

Дети сами приготовят вместе с шеф-поваром пиццу.

Кофейня Zerno, 15.00.

17 января. Мастер-класс по созданию мыльных пузырей