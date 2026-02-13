Афиша Бишкека на выходные: музыка о любви, мастер-классы и выставки

Театры

14 февраля. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.

14 февраля. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

14 февраля. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15 февраля. Вечер одноактных балетов

Зрители увидят одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Вальпургиева ночь».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

14-15 февраля. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

15 февраля. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

14-15 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы. 14 февраля состоится встреча с фотохудожницами Дианой Ухиной, Эльмирой Хасановой и фотодокументалистом Данилем Усмановым.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-22 февраля. Выставка «Теория и практика»

В одном арт-пространстве представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13 февраля — 1 марта. Выставка Златы Беорд «Быть.../Быть»

В своих работах художница фиксирует как социальные, семейные и гендерные рамки формируют поведение, чувства и способы видеть себя, и как со временем возникает необходимость пересобрать это представление.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-22 февраля. Выставка Нурианы Картанбаевой «Карандай»

Кыргызское слово «карандай» содержит в себе несколько слоев смысла: искренность, чистота, крепость и природная цельность. Эти качества становятся ключами к пониманию работ автора.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

5-15 февраля. Выставка «Первый слой»

Выставка представляет собой итог творческой и профессиональной подготовки молодых художников — выпускников отделения живописи Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова. В экспозиции представлены лучшие учебные работы, выполненные в различных живописных техниках и жанрах.

Галерея «Дубовый парк», 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

14 февраля. Вечер поэзии «Все о любви»

Это особенный поэтический вечер Алтынай Абдраимовой, посвященный самому сильному и хрупкому чувству — любви.

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 18.00.

14 февраля. Концерт Ulukmanapo

Ulukmanapo — культовый рэп-исполнитель и одна из ключевых фигур музыкальной индустрии Кыргызстана и Центральной Азии. Его творчество сочетает в себе искренность, пацанскую тематику и мелодичность, что делает его близким и понятным миллионам слушателей.

«Жаштык арена», 19.00.

14 февраля. Концерт «Легендарные саундтреки о любви» Этот вечер будет наполнен самыми трогательными и незабываемыми мелодиями о любви, которые затрагивают самые глубокие уголки наших сердец, в исполнении Tynda music. Дворец спорта имени Каба Кожомкула, 19.00. 14 февраля. Romantic Concert В программе прозвучат песни о любви и культовые саундтреки из известных фильмов: «Титаник», «Ла-Ла Ленд», «Дневник памяти», «Гордость и предубеждение», «Ромео и Джульетта» и других романтических кинокартин. Живое исполнение, выразительные аранжировки и атмосфера сцены создадут особое настроение, наполненное теплом, нежностью и эмоциями. Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00. 14 февраля. Кинопоказ Покажут одно из самых романтичных аниме «Твое имя» (режиссер Макото Синкай, Япония). Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

14 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

14 февраля. Концерт Чуйского камерного оркестра «Все о любви»

Все начинается с любви. В этот вечер мы поговорим об этом чувстве через музыку.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.

15 февраля. Концерт «Звезды поют о любви»

Легендарные исполнители Кыргызстана на одной сцене. Выступят Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Актан Исабаев, Гульнара Тойгонбаева, Адиль Чекилов, Жамиля Муратова, Группа «Инсан», Жылдыз Осмоналиева, Тилек Токтоналиев.

НЦДЮ «Сейтек», 17.00.

14-15 февраля. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждет мото-каскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Лекции, мастер-классы

14 февраля. Лекция по истории искусства

Мы рассмотрим искусство Барокко и Рококо. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

14 февраля. Мастер-класс по созданию коробочки в форме сердечка

Участники соберут стильную коробочку-сердце, подберут гармоничную композицию из сухоцветов, научатся красиво оформлять подарок своими руками. Запись по телефону 0774888444.

КЦ Dari, 16.00.

Для детей

15 февраля. Мастер-класс «Маленький бариста»

Дети узнают, кто такой бариста: познакомятся с профессией и магией рисунков из молока и кофе.

Кофейня Zerno (БЦ Victory), 15.00.

14 февраля. Детское шоу

Февраль будет наполнен радостью, улыбками и любимыми событиями. На этой неделе — праздничная программа для детей.

ДТЦ «Таш-Рабат», 16.00.

14-15 февраля. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Маленький принц»

«Саламатсызбы!» — это интерактивное представление о вежливости.

«Маленький принц» — спектакль о любви, ответственности, преданности, бескорыстии — очень серьезных и глубоких вещах. Герои открывают нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

15 февраля. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.