Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты и мастер-классы

Театры

27-28 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом. В пятницу спектакль представят звезды балета России.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

27 декабря. Спектакль «Праздник на миллион»

Скромный бухгалтер из Лондона Генри Перкинс, возвращаясь домой в канун Нового года, по ошибке берет в поезде чужой портфель и обнаруживает в нем целое состояние — 1 миллион 750 тысяч фунтов. Генри решает воспользоваться таким шансом, чтобы начать новую жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

Выставки, ярмарки

9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»

Представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

13-31 декабря. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ сеты; шоу-программа по выходным с ведущим.

ЦО «Кой-Таш», 14.00-22.00.

19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес

Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас. На этих выходных еще и проходит зимняя ярмарка авторских подарков Art_i_cool market, а в субботу детей ждет спектакль «Морозная головоломка с Эльфом и Олафом».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

27 декабря. Кинопоказ

Покажут фильмы «Когда Гарри встретил Салли» Роба Райнера и «Сообщество».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 16.00.

27 декабря. Поэтический вечер «По струнам жизни»

Это теплый поэтический вечер в формате свободного микрофона. Можно читать свои стихи или любимые тексты, можно прийти и просто слушать — быть рядом, делиться вниманием и живым словом.

КЦ Dari, 14.00.

27 декабря. Концерт «Новый год в Хоргвартсе»

На сцене — эстрадно-симфонический оркестр Кыргызстана, дирижирует Нур Омурбаев.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

28 декабря. Концерт «Новый год с BN Team Orchestra»

В программе будут всем известные мелодии из фильмов «Один дома», «Ирония Судьбы», «Отпуск по обмену», «Холодное сердце», «Гарри Поттер», а также наши лучшие номера из предыдущих программ, для всех наших любимых слушателей!

Кыргызский академический драматический театр имни Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Лекции, мастер-классы

27 декабря. Новогодний мастер-класс по живописи акрилом

Приглашаем вас на уютный мастер-класс по акрилу под чутким руководством Зульфии Акимовой — шаг за шагом вы создадите собственную картину и откроете в себе творческий потенциал. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

28 декабря. Воркшоп для взрослых и детей



Приглашаем вас на теплый новогодний воркшоп, где мы будем собирать праздничный баул и создавать елочную игрушку из натуральных фруктовых чипсов — вместе, не спеша, с ощущением приближающегося праздника.

КЦ Dari, 13.00.

28 декабря. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

27 декабря. Новогодняя елка

Вас ждут веселые игры и конкурсы, яркий аквагрим, сладкие угощения, море смеха и радости.

ТРК «Детский мир», 14.00.

27-28 декабря. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

27-28 декабря. Новогодние представления

На сцене оживет интерактивная сказка, где дети — не просто зрители, а настоящие участники.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 14.00.

27 декабря. Мастер-класс

Вас ждет серия из мастер-классов для детей. В этот раз они приготовят имбирное печенье. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

27-28 декабря. Детские шоу

Детей ждут спектакли «Волшебный мир Диснея», «Новогодние приключения Алисы», «Путешествие Аладдина» и концерт.

НЦДЮ «Сейтек».

27-28 декабря. Концерт «Музыка для детей»

Вместе с президентским камерным оркестром «Манас» дети отправятся в увлекательное путешествие: услышат лучшие произведения мировых композиторов, музыку из любимых мультфильмов, познакомятся с инструментами оркестра. Дети смогут пообщаться с музыкантами оркестра и даже поиграть вместе с ними!

Зал ПКО «Манас», 14.00.

27-28 декабря. Новогодние спектакли

Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00 (суббота), 15.00 (воскресенье).

28 декабря. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үч мышык жана Стич»

После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.





27-28 декабря. Сказка «Айболит»

Кто же не любит с детства добрую сказку о замечательном докторе Айболите, главном герое произведения Корнея Ивановича Чуковского?! Да-да, это тот, кто сидит под деревом и лечит всех зверюшек. После спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.