Проект нового семейного кодекса в КР исключает ранние браки

Проект нового семейного кодекса Кыргызстана предусматривает вступление в брак только с 18 лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления поддержки семьи и защиты детей Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Бакыт Тодогельдиев.

По его словам, медики и международные эксперты говорят о том, что организм человека созревает только при достижении 18 лет.

«Поэтому с этого возраста можно вступать в брак, но не ранее. Если организм девушки не созрел, то в будущем у нее могут рождаться дети с какими-либо патологиями. Этот вопрос мы обсуждали и в городе Оше, где нас часто спрашивают, почему нельзя допускать брак в 16-17 лет. Некоторые граждане выдают своих дочерей именно в этом возрасте, иногда даже сами несовершеннолетние дети говорят, что им пора замуж», — сказал Бакыт Тодогельдиев.

Он отметил, что Кыргызстан ратифицировал международные конвенции, протокола и меморандумы, поэтому нужно придерживаться норм.

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Согласно действующему Семейному кодексу КР, брачный возраст устанавливается в 18 лет, но при наличии уважительных причин его могут снизить не более чем на один год.

«Эту норму мы убрали, так не должно быть. Рабочая группа также прописала норму о том, что вступление в брак должно быть официально зарегистрировано в органах загса. Без регистрации семейных отношений быть не должно. Перед религиозными обрядами молдо и другие религиозные деятели должны будут требовать акт госрегистрации», — подчеркнул Бакыт Тодогельдиев.

Согласно данным Нацстаткома, за последние пять лет средний возраст девушек, вступающих в брак в Кыргызстане, составил 24 года.

Институт омбудсмена провел пилотный мониторинг в Сузакском районе Джалал-Абадской области по выявлению ранних браков. По данным Сузакской районной милиции, за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 23 случая заключения брака с несовершеннолетними, из них 21 дело прекращено, по двум продолжаются следственные мероприятия. За этот же срок на учет по беременности встали и родили в учреждениях здравоохранения 21 несовершеннолетняя.

Отметим, что ранним браком считается любой брак, в котором как минимум одной из сторон менее 18 лет. Такой брак в большинстве случаев приводит к экономической зависимости женщины, домашнему насилию над ней и даже материнской смертности.