Положение девочек-подростков во всем мире улучшилось, но не все юные жительницы планеты ощущают эти успехи, многое предстоит еще сделать. Об этом говорится в докладе, который подготовили ЮНИСЕФ, структура «ООН-женщины» и международная неправительственная организация Plan International.

Как отмечают авторы исследования, несмотря на значительные успехи, например в сфере образования, миллионы девочек-подростков по всему миру по-прежнему не посещают школу, не имеют доступа к жизненно важным медицинским услугам и подвергаются риску вредных практик, таких как детские браки, женское обрезание, насилие и жестокое обращение.

Образование

Число девочек, не посещающих школу, за последние 20 лет снизилось на 39 процентов, однако 122 миллиона девочек по-прежнему не учатся. Почти 4 из 10 девочек и молодых женщин в мире не оканчивают школу. Особенно уязвимы девочки из сельских районов и бедных семей.

Число неграмотных девочек и молодых женщин за последние 30 лет снизилось почти вдвое, но по-прежнему 50 миллионов из них не умеют читать и писать.

90 процентов девочек и молодых женщин в странах с низким уровнем дохода не имеют доступа к интернету, тогда как мальчики в два раза чаще выходят в онлайн.

Гендерное насилие

Четверть девочек, состоящих в браке или партнерских отношениях, подвергалась насилию со стороны партнера. 50 миллионов девочек в мире пережили сексуальное насилие.

Вредные практики

Женское обрезание становится менее распространенным: например в Буркина-Фасо и Либерии число девочек, подвергающихся этой практике, сократилось за 30 лет вдвое. Однако, чтобы полностью искоренить эту практику к 2030 году, эти изменения должны происходить в 27 раз быстрее.

Девочки стали реже выходить замуж до 18 лет, чем это было 25 лет назад. Однако каждая пятая девочка по-прежнему выходит замуж в детском возрасте.

Наибольшие успехи в этой сфере достигнуты в Южной Азии, тогда как в Латинской Америке и Карибском бассейне за последние 25 лет прогресса не было вообще.

Здоровье и благополучие

Статистика родов среди девочек-подростков за последние 30 лет снизилась вдвое. Тем не менее ожидается, что в 2025 году 12 миллионов девочек в возрасте 15-19 лет станут матерями. Среди девочек 10-14 лет, для которых беременность особенно опасна, ожидаемое число родов превышает 325 тысяч.

Читайте по теме Ранние браки и несовершеннолетние матери в Кыргызстане — омбудсмен бьет тревогу

Авторы доклада рекомендуют обеспечивать участие самих девочек-подростков в процессе принятия политических решений, касающихся их жизни, а также расширять права и возможности юных жительниц планеты. Специалисты предлагают сосредоточить усилия на конкретных проблемах, которые тормозят прогресс.

Публикация исследования приурочена к Международному женскому дню. За точку отсчета берется 1995 год, когда 189 государств приняли Пекинскую платформу действий — глобальный план по защите прав женщин.