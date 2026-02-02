11:04
Власть

В Кыргызстане предлагают запретить менять пол

На сайте Жогорку Кенеша началось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Семейный кодекс, законы «Об актах гражданского состояния» и «Об охране здоровья граждан», направленного на установление неизменности биологического пола в государственных документах и ограничение процедур его смены.

Документ предусматривает закрепление положения о том, что пол человека определяется исключительно биологическими признаками, зафиксированными при рождении, и эта запись не может быть изменена ни по заявлению гражданина, ни на основании медицинских заключений или решения суда. Исключение предусматривается только для исправления технических ошибок работников ЗАГС.

Согласно проекту, в Семейном кодексе вводится статья, определяющая биологический пол как единственно признанную категорию для регулирования семейных правоотношений, заключения брака, установления материнства и отцовства. 

Родители также обязаны воспитывать детей в соответствии с их биологическим полом.

Поправки в Закон «Об актах гражданского состояния» четко фиксируют, что запись о поле в акте о рождении является окончательной, а изменение этой графы в дальнейшем запрещено. Также предлагается закрепить порядок исправления только технических ошибок, если они допущены при первичной регистрации.

Значительные изменения вносятся и в Закон «Об охране здоровья граждан». Законопроект запрещает медицинское вмешательство, направленное на изменение пола, включая хирургическую операцию и гормональную терапию. Исключение допускается только для редких случаев лечения врожденных аномалий полового развития, подтвержденных врачебной комиссией и решением суда.

Авторы проекта подчеркивают, что документ направлен на защиту семейных ценностей, предотвращение правовых коллизий и укрепление систем учета персональных данных.

В пояснительной справке отмечается: действующее законодательство не содержит четких норм, регулирующих вопрос изменения пола, что создает риски для демографической политики, защиты детей и устойчивости государственного документооборота.

Законопроект размещен на сайте Жогорку Кенеша и открыт для общественного обсуждения, после чего будет вынесен на рассмотрение парламентских комитетов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360149/
просмотров: 216
