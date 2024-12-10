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Власть

Учителя в медресе выдают несовершеннолетних вторыми, третьими женами — депутат

Учителя в медресе выдают несовершеннолетних вторыми, третьими женами. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

Народные избранники обсуждают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». По словам нардепа, в проект закона нужно ввести норму о «пособничестве в заключении ранних браков», так как зачастую преподаватели в медресе склоняют своих учениц к ранним бракам.

«Учителя, пользуясь своим авторитетом, говорят своим ученицам, что девушка должна выходить замуж и выдают их вторыми, третьими женами. Мы дали возможность легальным способом взять себе несколько жен. Это наши реалии. Если ребенок учится в медресе, то он должен учиться, но «помогать» им выходить замуж — это пособничество в заключении ранних браков», — сказала Айсулуу Мамашова.

Глава Государственной комиссии по делам религии Азамат Юсупов отметил, что действительно есть зарегистрированные факты со стороны МВД о ранних браках. И муфтият, и законы против этого.

Заместитель муфтия Жоробай Шергазиев ответил, что у имамов есть журнал, где ведут учет заключенных по исламу браков (нике) и придерживаются брачного возраста.

«Имамы смотрят на паспорт и потом только заключают нике», — сказал Жоробай Шергазиев.

Айсулуу Мамашова парировала, что у ДУМК всегда готовы правильные ответы, но на деле ситуация иная. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/313719/
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