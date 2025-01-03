За нике без госрегистрации брака хотят штрафовать на 10 тысяч сомов

За религиозный обряд бракосочетания без государственной регистрации брака предлагают налагать штраф на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). Об этом говорится в законопроекте, вынесенном на общественное обсуждение.

В справке-обосновании уточняется, что Комитет по правам ребенка ООН рекомендует запретить все без исключения браки для лиц, не достигших 18 лет, в том числе отменить возможность получения разрешения на вступление в брак в 17 лет.

В целях реализации этой рекомендации проектом семейного кодекса КР предусмотрено понятие «брачный возраст», согласно которому брак заключается по достижении 18 лет.

Предлагается также установить, что религиозные бракосочетания без государственной регистрации запрещены. Нарушение этой нормы влечет ответственность в соответствии с законодательством о правонарушениях.

Проект закона «О введении в действие Семейного кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере семейного законодательства в Кыргызской Республике» разработало Министерство труда, социального обеспечения и миграции.