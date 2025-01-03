12:27
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

За нике без госрегистрации брака хотят штрафовать на 10 тысяч сомов

За религиозный обряд бракосочетания без государственной регистрации брака предлагают налагать штраф на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). Об этом говорится в законопроекте, вынесенном на общественное обсуждение.

В справке-обосновании уточняется, что Комитет по правам ребенка ООН рекомендует запретить все без исключения браки для лиц, не достигших 18 лет, в том числе отменить возможность получения разрешения на вступление в брак в 17 лет.

В целях реализации этой рекомендации проектом семейного кодекса КР предусмотрено понятие «брачный возраст», согласно которому брак заключается по достижении 18 лет.

Предлагается также установить, что религиозные бракосочетания без государственной регистрации запрещены. Нарушение этой нормы влечет ответственность в соответствии с законодательством о правонарушениях.

Проект закона «О введении в действие Семейного кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере семейного законодательства в Кыргызской Республике» разработало Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315957/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Учителя в медресе выдают несовершеннолетних вторыми, третьими женами — депутат
Имам провел обряд нике мужчине с несовершеннолетней. Его задержали
Почти половина женщин в мире лишены возможности планировать беременность
В Кочкоре несовершеннолетнюю выдали замуж. Родственников и мужа осудили
В Сузаке изнасилованная девочка родила ребенка, а подозреваемый сбежал
В Таласе забеременела ученица восьмого класса
ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте
В Кыргызстане выпустили игру «Тайна Сары-Кель», посвященную теме ранних браков
Неправильно поняли. Генпрокурор о наказании за половые отношения с малолетними
Муфтият 2020-жылы 15 миң 119 үй-бүлөнү шарияттык нике журналына каттады
Популярные новости
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Как будут работать коммерческие банки в&nbsp;праздники с&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;7&nbsp;января Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января
Штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО перенесли с&nbsp;1&nbsp;января 2025 года на&nbsp;1&nbsp;июля Штраф за отсутствие ОСАГО перенесли с 1 января 2025 года на 1 июля
Бизнес
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
3 января, пятница
12:15
За нике без госрегистрации брака хотят штрафовать на 10 тысяч сомов За нике без госрегистрации брака хотят штрафовать на 10...
12:05
В мечети Кызыл-Кии найден младенец: милиция выясняет обстоятельства
12:02
В Бишкеке мужчина подозревается в убийстве собутыльника
12:00
Как денежная масса и внешние факторы повлияют на рост цен в 2025 году
11:42
Кыргызстан увеличил объемы импорта природного газа из России — Нацстатком