В Узбекистане ужесточат наказание за ранние и родственные браки

В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ранние и родственные браки. Министерство юстиции подготовило законопроект «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты, направленных на дальнейшее усиление защиты прав и свобод женщин и детей».

Документ предусматривает ужесточение ответственности за вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста. Также предлагается запретить браки между родственниками по боковой линии:

дядей и племянницей;

тетей и племянником;

двоюродными, троюродными и четвероюродными братьями и сестрами.

В виде наказания вводятся штрафы или исправительные работы до двух лет.

Исключения предусмотрены лишь в случаях, когда один из будущих супругов — приемный ребенок либо был усыновлен, и между сторонами отсутствует фактическая кровная связь.

Семейный кодекс сейчас запрещает браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными (удочеренными).